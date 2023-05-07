批廉航「延誤沒東西吃」打臉星宇！張國煒駕機抵台：不要抓我語病
星宇航空JX803班機因超過成田機場宵禁時間，昨（6）晚無法順利起飛，3百多名旅客在不能退關的狀況下，只能領睡袋集體睡在機場地板過夜，引起各界高度關注。今早7點搭廉航急飛日本的星宇航空董事長張國煒，稍早已親自駕機飛回桃園機場，聯訪時回應網友稱迴力鏢打臉之說，不悅表示「不要一直抓我的語病」。
記者黃韻文/綜合報導
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX801航班合併JX803航班，最後因超過成田機場宵禁，全機無法起飛，發放睡袋讓乘客集體在候機室過夜的荒唐鬧劇。
星宇航空董事長張國煒今（7）凌晨搭廉航急飛日本，本尊現身日本成田機場，親自向現場乘客「道歉20次」滅火，不過此行最重要任務之一，主要是該機晚上還要飛美國線，但機組人員超時，他只好親自將飛機開回台灣。
對於網友挖出他10年前曾批評廉價航空很皮：「日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃。」一席說法如今像飛了10年的迴力鏢，狠狠打了星宇航空的臉，對此，張國煒在飛回桃園機場後，接受媒體聯訪時特別回應：「不要一直抓我的語病」。
張國煒改稱廉航有廉航的生存之道，以廉航的價位來說，什麼都沒有的服務很公道。張國煒回應：「說以前講過什麼，講過什麼一輩子這樣嗎？那要翻舊帳，就翻不完了。」他也強調，「對旅客真的很不好意思」。