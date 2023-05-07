全睡機場！星宇乘客爆：被日本官僚搞到 張國煒稱早已安排旅館
星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況導致全機無法起飛，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜的荒唐鬧劇。董事長張國煒今（7）日清晨也到成田機場致歉，有民眾便轉述他當時對眾人的喊話，爆料「K董說被日本官僚搞到」，其實早已為乘客安排好旅館。
記者李惠婷/綜合報導
星宇此次事件爆發出不小爭議，PTT上有多篇文章在討論此事，其中有網友在Aviation板上轉述張國煒今日到達現場致歉時的言論，「K董有說被日本官僚搞到，但最後也是23:52才申請後推被拒絕，好像差10分鐘，也有說其實有安排好旅館，但成田無法退關所以只能睡機場」，「K董說因有規定機艙門有幾個就得配幾個機組人員，目前沒那麼多人，所以就只載行李先回台北」。
據中天採訪內容，張國煒透露成田機場一度打算「開特例」，可最終反悔，導致旅客必須在航廈內用睡袋過夜，而成田機場的主要考量是因為當時將近12點，擔心會造成當地居民困擾，所以機場從11點延到12點後就拒絕再給特例，且海關也早已下班，導致乘客不能離開。
對此，網友熱烈討論：「標準都是they的錯呀」、「還推給日本人」、「8分鐘後要宵禁，就愛賭」、「不知道成田午夜都下班了嗎？怎麼退關」、「成田宵禁無法退關，拚到最後一刻無法飛還假惺惺安排旅館做啥」。