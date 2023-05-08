鮪魚季必吃！壽司郎大腹一貫40元　勝政「炸鮪魚豬排」外酥內嫩

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受粉絲瘋狂敲碗的人氣菜色，濃郁「富山灣產沖漬螢烏賊」、濃厚白醬「螃蟹奶油可樂餅」也期間限定回歸啦。壽司郎自5/12（五）起，內用單筆消費金額滿1,000 元，並於官方粉絲專頁按讚，就能免費獲得「可愛醬油小碟」乙個，這次既可累贈、還可挑款。全台店舖 2 款共 29,800 個，數量有限送完為止。
而勝政日式豬排則嚴選台灣東港的黃鰭鮪魚，將鮪魚裹粉後酥炸至約2～3分熟，厚切鮪魚排從剖面就可清楚看出鮮美的紅粉色，口感更是外酥內嫩好誘人，搭配軟嫩腰內豬排，一次可吃到雙重美味。勝勢日式豬排則精選油脂豐富的東港大目鮪魚，於5月推出限定蔥鹽吃法，將新鮮鮪魚酥炸至2分熟後沾入辛爽蔥鹽；5～6月期間供應香煎鎖住鮮甜的鮪魚腹肉，搭配加入蘋果泥、薑汁等調味燉煮，打造日式鹹甜帶有薑香的醬燒口味。
鳥丈爐端燒於午餐11:00～16:30期間供應，集結生切、荒煮、酥炸等5種鮪魚料理手法的「鮪魚滿腹御膳」，鮮甜刺身「鮪魚生魚片」、豐富油脂的「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」引出清甜、純日式醬汁燉煮的「荒煮鮪魚下巴」、「酥炸鮪魚排」外酥內嫩、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」充滿日式明太子沙拉醬吃法，全套500元有找。
晚餐時段則將適合下酒的荒煮鮪魚下巴、明太南蠻風唐揚鮪魚塊、鮪魚下巴柚子蜜汁燒，提供單點選擇；另提供上述三道料理的迷你版「鮪魚三重奏」供饕客嚐鮮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！