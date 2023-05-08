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鮪魚季必吃！壽司郎大腹一貫40元　勝政「炸鮪魚豬排」外酥內嫩

▲壽司郎推出極上鮪魚大腹一貫40元，勝政日式豬排則推出酥炸鮪魚腰內豬排套餐，外酥內嫩好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎推出極上鮪魚大腹一貫40元，勝政日式豬排則推出酥炸鮪魚腰內豬排套餐，外酥內嫩好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

鮪魚季正式報到！壽司郎即日起推出極上鮪魚「大腹一貫40元」優惠，搭配螢烏賊、小鰶魚、螃蟹奶油可樂餅、生拌小貝柱軍艦等美味，美味一夏限時吃到5/21。勝政日式豬排則推出「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，鮪魚外酥內嫩好誘人；鳥丈爐端燒則有5種完整鮪魚料理的「鮪魚滿腹御膳」，全套500元有找。

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壽司郎「美味一夏」開跑，即日起至5/21，以破盤價40元限時回歸極上鮪魚大腹！搭配日本關東地區限售的「小鰶魚」、韓式甜辣調味的「生拌小貝柱軍艦」、夏季必吃甘甜「蒲燒鰻魚海苔包」、日本紀州產的南高梅「梅肉花枝」，通通均一價只要40元。

▲壽司郎美味一夏菜單，極上鮪魚大腹、小鰶魚、蒲燒鰻魚海苔包、生拌小貝柱軍艦、梅肉花枝，均一價40元；富山灣產沖漬螢烏賊、螃蟹奶油可樂餅皆為60元。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎美味一夏菜單，極上鮪魚大腹、小鰶魚、蒲燒鰻魚海苔包、生拌小貝柱軍艦、梅肉花枝，均一價40元；富山灣產沖漬螢烏賊、螃蟹奶油可樂餅皆為60元。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎5/12起，內用單筆消費滿1,000 元，即贈「可愛醬油小碟」乙個。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎5/12起，內用單筆消費滿1,000 元，即贈「可愛醬油小碟」乙個。（圖／壽司郎提供）
受粉絲瘋狂敲碗的人氣菜色，濃郁「富山灣產沖漬螢烏賊」、濃厚白醬「螃蟹奶油可樂餅」也期間限定回歸啦。壽司郎自5/12（五）起，內用單筆消費金額滿1,000 元，並於官方粉絲專頁按讚，就能免費獲得「可愛醬油小碟」乙個，這次既可累贈、還可挑款。全台店舖 2 款共 29,800 個，數量有限送完為止。

▲勝政日式豬排推出左起：酥炸鮪魚腰內豬排套餐460元、酥炸鮪魚套餐480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲勝政日式豬排推出左起：酥炸鮪魚腰內豬排套餐460元、酥炸鮪魚套餐480元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲勝勢日式豬排「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」480元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲勝勢日式豬排「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」480元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
勝政日式豬排則嚴選台灣東港的黃鰭鮪魚，將鮪魚裹粉後酥炸至約2～3分熟，厚切鮪魚排從剖面就可清楚看出鮮美的紅粉色，口感更是外酥內嫩好誘人，搭配軟嫩腰內豬排，一次可吃到雙重美味。勝勢日式豬排則精選油脂豐富的東港大目鮪魚，於5月推出限定蔥鹽吃法，將新鮮鮪魚酥炸至2分熟後沾入辛爽蔥鹽；5～6月期間供應香煎鎖住鮮甜的鮪魚腹肉，搭配加入蘋果泥、薑汁等調味燉煮，打造日式鹹甜帶有薑香的醬燒口味。

▲勝勢日式豬排「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」390元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲勝勢日式豬排「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」390元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
鳥丈爐端燒於午餐11:00～16:30期間供應，集結生切、荒煮、酥炸等5種鮪魚料理手法的「鮪魚滿腹御膳」，鮮甜刺身「鮪魚生魚片」、豐富油脂的「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」引出清甜、純日式醬汁燉煮的「荒煮鮪魚下巴」、「酥炸鮪魚排」外酥內嫩、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」充滿日式明太子沙拉醬吃法，全套500元有找。

▲鳥丈爐端燒「鮪魚滿腹御膳」480元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲鳥丈爐端燒「鮪魚滿腹御膳」480元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
晚餐時段則將適合下酒的荒煮鮪魚下巴、明太南蠻風唐揚鮪魚塊、鮪魚下巴柚子蜜汁燒，提供單點選擇；另提供上述三道料理的迷你版「鮪魚三重奏」供饕客嚐鮮。

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