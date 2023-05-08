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肯德基母親節優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元　5塊咔拉脆雞桶餐349元

▲母親節速食業者拚優惠！肯德基PK雙饗卡APP會員獨享優惠，個人脆雞餐下殺99元，5塊炸雞桶餐349元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲母親節速食業者拚優惠！肯德基PK雙饗卡APP會員獨享優惠，個人脆雞餐下殺99元，5塊炸雞桶餐349元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

母親節速食業者拚優惠！肯德基回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋，還被挖出隱藏優惠代碼「23512」炸雞蛋撻＋薯條可樂才315元；現在更推出PK雙饗卡APP會員獨享優惠，個人脆雞餐直接下殺99元，5塊炸雞桶餐349元。

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肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，5款套餐下殺最低56折起。絕省脆雞餐「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」直接下殺99元！

個人大嗑椒麻茶爽餐149元「青花椒咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」；啃雞吮指餐225元「咔拉脆雞＋咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻 ＋可樂(小)」。

▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」！開箱升級版「松露起司鍋」爽沾炸雞、蛋撻，一篇看懂預購全攻略。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」！升級版「松露起司鍋」爽沾炸雞、蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
吃不夠來挑戰就愛咔拉餐，爽吃「咔拉脆雞 x 2＋咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻 x 2＋可樂(小) x 2」299元（原價522元），現賺223元；5塊雞金選餐「咔拉脆雞 x 5＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(中) x 2」349元（原價558元），當場省下209元。

且PK雙饗卡APP會員，即日起～5/22期間可享美食優惠券56折起，每日登入APP還可抽Dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊二食雙人住宿券等超讚獎品。

▲肯德基母親節中西混搭「海苔肉鬆脆雞」，用古早味孝敬媽媽！「玫瑰荔枝Q蛋撻」聯名搶錢小土匪「卡娜赫拉的小動物」，《NOWnews今日新聞》搶先開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節中西混搭「海苔肉鬆脆雞」，用古早味孝敬媽媽！搭配「玫瑰荔枝Q蛋撻」聯名搶錢小土匪「卡娜赫拉的小動物」。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，必勝客為了熱愛鮭魚的國人，打造一款「西京燒職人鮭魚比薩」，搭配好評回歸的菠蘿芝心餅皮、玉子燒、義大利煙燻莫札瑞拉起司，搭配母親節期間限定「日式花結」包裝盒。小家庭則可選擇「母親節小套餐」，西京燒職人鮭魚大比薩一個＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋QQ球一份(8顆)，只要888元起；以PK APP訂購再加送原味冰藏起司塔一個；APP會員於5/8前早鳥訂購再送價值488元的優惠券。

▲必勝客「西京燒職人鮭魚比薩」，大比薩888元、小比薩629元。適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。（圖／香繼光提供）
▲必勝客「西京燒職人鮭魚比薩」，大比薩888元、小比薩629元。適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。（圖／香繼光提供）
「人氣媽媽套餐」西京燒職人鮭魚大比薩＋經典口味比薩（外帶為大比薩，外送為小比薩＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋黃金和風鱈魚塊10塊＋1.25公升可樂一瓶，超豐盛大餐只要1,259元起。同樣享有APP訂購優惠；且即日起至5/10訂購必勝客「人氣媽媽套餐」，就可參加「Hot燒型男到你家」抽獎，抽中可有Hot燒型男幫忙外送比薩、獻給媽媽蛋糕、鮮花、按摩券等暖心好禮，還會一手包辦餐後清理。

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