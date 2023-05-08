肯德基母親節優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元　5塊咔拉脆雞桶餐349元

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個人大嗑椒麻茶爽餐149元「青花椒咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」；啃雞吮指餐225元「咔拉脆雞＋咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻 ＋可樂(小)」。
吃不夠來挑戰就愛咔拉餐，爽吃「咔拉脆雞 x 2＋咔拉雞腿堡＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻 x 2＋可樂(小) x 2」299元（原價522元），現賺223元；5塊雞金選餐「咔拉脆雞 x 5＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(中) x 2」349元（原價558元），當場省下209元。
且PK雙饗卡APP會員，即日起～5/22期間可享美食優惠券56折起，每日登入APP還可抽Dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊二食雙人住宿券等超讚獎品。
另外，必勝客為了熱愛鮭魚的國人，打造一款「西京燒職人鮭魚比薩」，搭配好評回歸的菠蘿芝心餅皮、玉子燒、義大利煙燻莫札瑞拉起司，搭配母親節期間限定「日式花結」包裝盒。小家庭則可選擇「母親節小套餐」，西京燒職人鮭魚大比薩一個＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋QQ球一份(8顆)，只要888元起；以PK APP訂購再加送原味冰藏起司塔一個；APP會員於5/8前早鳥訂購再送價值488元的優惠券。
「人氣媽媽套餐」西京燒職人鮭魚大比薩＋經典口味比薩（外帶為大比薩，外送為小比薩＋厚燒醬烤BBQ(2腿2排)＋黃金和風鱈魚塊10塊＋1.25公升可樂一瓶，超豐盛大餐只要1,259元起。同樣享有APP訂購優惠；且即日起至5/10訂購必勝客「人氣媽媽套餐」，就可參加「Hot燒型男到你家」抽獎，抽中可有Hot燒型男幫忙外送比薩、獻給媽媽蛋糕、鮮花、按摩券等暖心好禮，還會一手包辦餐後清理。