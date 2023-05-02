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肯德基母親節「秒殺鍋物」開箱！炸雞蛋撻沾松露起司　預購全攻略

▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」！開箱升級版「松露起司鍋」爽沾炸雞、蛋撻，一篇看懂預購全攻略。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」！開箱升級版「松露起司鍋」爽沾炸雞、蛋撻，一篇看懂預購全攻略。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」！《NOWnews今日新聞》搶先開箱升級版「松露起司鍋」，爽沾炸雞、蛋撻，連海苔肉鬆脆雞也能淋上起司醬，限量開搶一萬組，今起5/2～5/4由PK雙饗卡APP會員獨家預購，5/5起全台開賣。還可再抽五星級台北晶華酒店住宿券，一篇看懂預購全攻略。

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肯德基深受歡迎的「秒殺鍋物」，過去一推出就搶翻，今年母親節將原本濃郁的起司醬，全新升級為「松露起司鍋」，增添獨特香氣的松露醬，搭配獨家塗鴉設計的經典紅白色系專用陶鍋，搭配專屬套餐加價購399元，就能豪邁爽沾炸雞、蛋撻、海苔肉鬆脆雞、甚至雙色轉轉QQ球等好料。

▲肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋，過去兩度開賣都秒殺一空。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋，過去兩度開賣都秒殺一空。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」，還全新升級為「松露起司鍋」，肯定又要搶翻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」，還全新升級為「松露起司鍋」，肯定又要搶翻。（圖／記者蕭涵云攝）
母親節為增添團聚儀式感，肯德基還推出「我愛媽咪餐」及「海苔肉鬆脆雞溫暖同樂餐」，一起慶祝大嗑咔啦脆雞、或香酥脆薯甚至是海苔肉鬆脆雞。650元「我愛媽咪餐」，咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻禮盒 x 1＋大薯 x 1＋1.25L瓶可樂 x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1；650元「肉鬆脆雞 溫暖同樂餐」則有肉鬆脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻禮盒 x 1＋上校雞塊 x 4＋中薯 x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1。「松露起司鍋」加價購399元，可擁有松露起司醬＋起司鍋＋限量環保提袋。

▲連新品海苔肉鬆脆雞也拿來沾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲連新品海苔肉鬆脆雞也拿來沾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「松露起司鍋」，豪邁爽沾炸雞、蛋撻、海苔肉鬆脆雞、甚至雙色轉轉QQ球等好料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「松露起司鍋」，經典紅白色系專用陶鍋上，還有2023字樣搭配獨家塗鴉設計。（圖／記者蕭涵云攝）
「松露起司鍋 」全台限量一萬組，第一階段今天起5/2 13:30～5/4，由RK 雙饗卡 APP 會員搶先獨家線上預購，取餐時間需選擇 5/5 11:00後至5/14，完成線上付款後便預購成功；第二階段則於5/5起，扣除預購數量後，開放全台肯德基門市取餐及現場加價訂購，開放每日 11 點後現買現取或預定日期取貨兩種模式。

提醒大家，全台一萬組售完為止，如第一階段線上預購售完後，即停止現場門市加價販售；各店庫存不同，售完可至其他分店據點洽詢；不適用第三方外送平台訂購 ，僅限外帶及車道購買。其中，5/2～5/4完成預購之會員，還可獨享「台北晶華酒店精緻套房住宿券」抽獎資格。

▲「松露起司鍋」還配有母親節限定包裝與限量專屬提袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「松露起司鍋」還配有母親節限定包裝與限量專屬提袋。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，達美樂99元「披薩便當」延長一週，即日起～5/5 週一至週五，每晚00:00分開搶、16:00前取餐，達美樂MyBOX「披薩便當」包括「1款人氣披薩＋2種副食」，現在網路訂購只要99元（原價129元起），一筆訂單限一盒，每店限10份！「精選口味披薩」包括道地美國、夏威夷、加州BBQ雞肉、海鮮、超級豪華、超級墨西哥（6款擇1），搭配「豐富副食」包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅（5款擇2）。

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