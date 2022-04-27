COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份4/29回歸！1招預購免排隊

▲肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋正式回歸！今年母親節全新「炸雞起司鍋啾愛媽咪餐」限量上市10,000萬份，竟提供前一日「3000份搶先預購」免排隊。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋正式回歸！今年母親節全新「炸雞起司鍋啾愛媽咪餐」限量上市10,000萬份，竟提供前一日「3000份搶先預購」免排隊。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-27 12:26:56

日前提前曝光的肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋今（27）日正式宣佈回歸！上週已在官方粉專引來近3千網友讚聲「太誘人啊」、「今年一定要吃到」。總算揭曉全新「炸雞起司鍋啾愛媽咪餐」限量上市10,000份，不只最令大家尖叫的肯德基爺爺陶鍋和環保提袋必搶，全新配餐還放入經典玉米、雙色轉轉QQ球。重點是今年竟提供前一日「3000份搶先預購」免排隊，趕快來看看去年不到一天就完售的「秒殺鍋物」怎麼聰明1招先預購免排隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基去年底跨年夜造成搶購熱潮的秒殺鍋物「炸雞起司鍋」，酥脆多汁的經典咔啦脆雞，搭配香濃起司，原本限時開賣12天，沒想到一天就完售，讓超多網友飲恨沒吃到「根本等不到跨年」。今年全台限量10,000份的濃情回鍋預告一出，馬上讓粉絲激動不已，哭喊「去年剛午休衝去買就賣完了 拜託這次可以吃到！」

▲肯德基今年母親節升級回歸推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，必搶肯德基爺爺陶鍋和環保提袋！（圖／肯德基提供）
▲肯德基今年母親節升級回歸推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」999元，必搶肯德基爺爺陶鍋和環保提袋！（圖／肯德基提供）
今年母親節肯德基升級回歸推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，一次放入8塊咔啦脆雞、8塊上校雞塊、香酥脆薯、四支經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈等人氣餐點組成超澎湃大餐，附上去年引發熱論的肯德基爺爺Logo特製紅白陶鍋與爺爺環保提袋，及超好吃金黃切達起司醬，造成轟動的超夯限量品今年非搶到不可啊。

「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量10,000份，今年分兩階段開賣，第一階段為「PK雙饗卡會員獨享3,000組預購」免排隊，4/28當日10:30～22:00搶先下單預購（限用PK APP預購外帶及線上付款），完成付款後可選擇於4/29～5/11到店取貨；第二階段為4/29 10:30～22:00正式開放「全台門市現場購買限量7,000份」，僅限外帶及車道購買不適用內用、外送、官網訂購及第三方外送平台），開放現買現取或預定日期取貨兩種模式，（本活動數量有限，售完為止）。

提醒大家肯德基各店庫存數量不同，若售完可至其他分店、據點洽詢（不提供販售門市: 台北光復、新店安康、宜蘭家樂福、台大卓越、新竹湖口）。務必看準日期或先加入會員，準時開搶拚手速，今年母親節能不能穩坐最佳孝親獎C位就看這一次啦。

《NOWnews今日新聞》幫廣大吃貨們一起整理近期美食優惠，漢堡王超狂「買1送1」、雞塊買10送10還不夠，只要20元「降肉」請吃4.4盎司超巨牛排；bb.q CHICKEN對中身分證優惠價爽吃「韓式炸雞」。王品集團幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；星巴克最強優惠懶人包全品項買1送1；對中身分證欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」打5折。

五一勞動節寵外送員！漢堡王請吃小華堡　手搖業者請喝茶

母親節肉控吃起來！王品火鍋外帶88折　燒肉肋眼牛排半價

五倍券晚鳥抽AirPods 3！環球百貨「1元美食」超狂吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀