肯德基「炸雞起司鍋」限量1萬份4/29回歸！1招預購免排隊

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今年母親節肯德基升級回歸推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，一次放入8塊咔啦脆雞、8塊上校雞塊、香酥脆薯、四支經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈等人氣餐點組成超澎湃大餐，附上去年引發熱論的肯德基爺爺Logo特製紅白陶鍋與爺爺環保提袋，及超好吃金黃切達起司醬，造成轟動的超夯限量品今年非搶到不可啊。
「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」限量10,000份，今年分兩階段開賣，第一階段為「PK雙饗卡會員獨享3,000組預購」免排隊，4/28當日10:30～22:00搶先下單預購（限用PK APP預購外帶及線上付款），完成付款後可選擇於4/29～5/11到店取貨；第二階段為4/29 10:30～22:00正式開放「全台門市現場購買限量7,000份」，僅限外帶及車道購買（不適用內用、外送、官網訂購及第三方外送平台），開放現買現取或預定日期取貨兩種模式，（本活動數量有限，售完為止）。
提醒大家肯德基各店庫存數量不同，若售完可至其他分店、據點洽詢（不提供販售門市: 台北光復、新店安康、宜蘭家樂福、台大卓越、新竹湖口）。務必看準日期或先加入會員，準時開搶拚手速，今年母親節能不能穩坐最佳孝親獎C位就看這一次啦。
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