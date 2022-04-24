漢堡王買1送1還沒完！「降肉」20元吃牛排：4.4盎司超巨
漢堡王是不是中威力彩？祭出超狂「買1送1」優惠、雞塊買10送10還不夠，迎接勞動節犒賞大家，再推出「降肉」活動！4/27～5/3臨櫃購買華堡系列，只加20元就能加一層4.4盎司牛排，超巨大的牛肉排尺寸，去年活動推出時可是讓一堆門市烤到烤爐發火掛掉，今年回歸不用靠五倍券加碼翻倍就能吃，沒跟到的人可別再錯過。另外頂呱呱回歸「炸雞花」；達美樂外送披薩不分大小「買1送1」只到今天；bb.q CHICKEN對中身分證優惠價爽吃「韓式炸雞」，通通一起吃起來。
主打火烤牛肉美味的漢堡王，優惠一波接一波超大方，勞動節大聲宣佈「20元很有用！20元能買一塊牛排」，替萬物皆漲、唯有薪水不漲的小資族們加菜啦！
只要於4/27～5/3活動期間，臨櫃購買華堡系列原味／辣味（華堡、雙層華堡、重磅牛堡、美式花生牛肉堡），加20元就加一層4.4盎司牛肉排！（一個漢堡限加購一層牛肉排）。超巨大的牛肉排尺寸，去年活動時造成轟動，讓一堆門市烤到烤爐發火掛掉，今年業者一樣大方回歸沒在怕。
預估今年「降肉」也將掀起瘋狂搶購，提醒大家優惠餐點於活動期間每日10點30分～各店打烊前30分前供應，（台積店、美光店、兒童樂園店無參與），想爽吃牛肉排的民眾，記得提早到店臨櫃點購。
除了速食、美食餐廳也祭出超多優惠，星巴克最強優惠懶人包全品項買1送1；對中身分證欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」打5折；王品不只頂級燒肉「最肉」4人同行75折、5品牌「買1送1」幫大家加菜、「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城「現折1000元」優惠並抽獎萬元加菜金。