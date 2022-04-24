五倍券晚鳥狂翻10倍！盤點23家「最終優惠」回饋懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品餐飲集團：「不限面額」和牛涮送A5和牛 西堤牛排加量50%
王品餐飲集團推出旗下三大品牌響應五倍券加碼活動，和牛涮「晚鳥振興行動」，即日起至4/30，紙本振興五倍券「不限面額」，內用消費兩客極上和牛或頂級和牛套餐，就免費招待日本頂級A5黑毛和牛一份；四客即招待兩份⋯⋯以此類推，只要於點餐時事先告知參與活動，不管平假日都可使用喔。
藝奇日本料理岩板燒，則憑紙本振興五倍券「不限面額」消費兩客套餐，即贈海釣現流烤魚乙份；消費四客贈兩份⋯⋯依此類推，一樣也是不分平假日，通通可以揪團吃起來。
即日起至4/29，平日憑紙本振興五倍券「不限面額」，到全台西堤牛排用餐消費兩客經典套餐，將為其中一客主餐免費升級重磅肉肉控鐵板牛排，肉量加乘高達1.5倍，等於加大50％！
三澧企業：吃壽喜燒不限面額「滿千送5百」 優惠延長用至5月底
專攻日式美食饗宴的三澧企業，聯合旗下五餐飲品牌，全台總計42家門市，再推出「第2波振興五倍券優惠」。即日起至4/30，「不限面額」使用「紙本」五倍券，至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1,000元即贈送500元電子優惠券（五張百元優惠券，不累計贈送）；而至天吉屋消費滿600元即贈送200元電子優惠券（兩張百元優惠券，不累計贈送）。且電子優惠券的使用期間為即日起至5/31止，等同幫大家自動延長五倍券相關優惠，多了整整一個月的運用時間。
台北六福萬怡酒店：敘日全日餐廳Buffet下殺66折、粵亮鴨合宴下殺57折
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳釋出最終回加碼，自助Buffet吃到飽下殺66折，4/11～4/30持振興券500元，享平日下午茶乙客（原價759元）、持振興券1,000元，享平日午／晚餐乙客（原價1,518元）。
因應「萬怡振興加碼三重奏」活動，粵亮廣式料理要價9,840元的粵亮鴨合宴下殺57折，只要持5,000元五倍券，就能享用售價幾乎對半砍的四人饗宴，包括招牌跳跳糖靚皮烤鴨三吃、蟹黃醬燜活龍蝦、黑蒜螺頭燉花膠湯、雲腿金蒜蒸海石斑、仙翁冰糖燉雪梨等菜色。
【百貨購物優惠】
京站時尚廣場：不限面額抽「250萬小豪宅」免費住5年
京站時尚廣場加碼「振興得主就是你」活動，4/6～4/30京站卡友只要憑至少任一張紙本振興券，「不限面額」消費單筆滿4000元再加送100元（不得累贈），即有機會抽中：「京站花園廣場小豪宅免費住宿5年」共乙名(價值約250萬)／「儲值金5000元」共50名。3月加碼抽出「儲值金5000元」共5名。
新光三越：五倍券5,000元加碼變10,000元、家電買1台送1台
新光三越母親節檔期開跑贈百萬名車、「廚具界LV」LE CREUSET僅2.3折。「五倍券晚鳥專區」特別推薦：持紙本五倍券「不限面額」於ESTEE LAUDER雅詩蘭黛消費滿額即贈品牌10件組、Just Gold鎮金店獨家紙本五倍券5,000元加碼變10,000元至月底、象印持紙本五倍券消費即贈品牌抵用券1,000元、持紙本五倍券消費恆隆行COWAY濾淨智控飲水機即贈Sodastrem Spirit氣泡水機、金安德森及寬庭使用紙本五倍券消費寢具買1送1、AKALIKO及香草集持紙本五倍券購買香氛機即贈植萃精油等。
Global Mall環球購物中心：週週抽Gogoro、iPhone13
Global Mall環球購物中心祭出最後一波加碼「紙本振興券週週抽獎」，會員只要持紙本振興券消費，單筆滿1,000元可累積乙次抽獎機會，有機會抽中現在最受歡迎的Gogoro機車、iPhone13、AirPods3及Johnson@Mirror新概念健身魔鏡；如果手上有3張紙本振興券1,000元，分成3筆消費就有3次抽獎機會喔！
板橋大遠百：五倍券加碼單筆滿3,000元送100元
板橋大遠百母親節推出「寵愛俏媽咪」溫馨回饋，4/14～5/10祭出百貨服飾／名品當日累計滿5,000元送500元，首7日遠百APP會員加送100。首18日1F國際精品當日單筆滿10,000元送1,000元；大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。保健器材當日單筆滿5,000元送500元。還有紙本振興5倍券加碼，百貨服飾／名品當日單筆滿3,000元送100元。
大葉高島屋：五倍券「不限面額」再加送購物金100元
大葉高島屋4/22～5/1祭出限時點數20倍回饋優惠，全館累積滿5000元原可得50點，活動期間加倍回饋贈1000點（價值500元）。4/24前於12樓活動會館有流行女裝鞋包特賣會；4/25～5/8為內睡衣與居家服飾特賣會，最低2折起。
5/8前搭配百貨母親節檔期，館內累積消費滿1000元且集點，就有機會抽中「OSIM腿腿樂美腿按摩機」；若使用任一面額紙本五倍券再加送購物金100元，不同波段周末假日另有加碼限量來店滿額禮，如百元購物金、品牌摺疊推車，以及一〇八抹茶茶廊／廣田洋菓子／哈根達斯抵用券。
三井OUTLET：「不限面額」消費滿2,000元贈200元商品抵用券
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三店自4/11(一)至4/30(六)期間，推出 「振興五倍券經濟學」活動放大優惠！凡持任一面額紙本振興五倍券，或持數位五倍券之數位標章，單筆消費滿2,000元並出示APP會員畫面，即可憑發票或銷貨明細兌換「200元商品抵用券乙份」，（抵用券林口店／台中港店各限量1,500份、台南店限量1,000份，每位 APP 會員限兌換乙次，兌完為止。商品抵用券使用期限為4/11～6/30）。
【飯店住宿優惠】
台北萬豪酒店：不限面額「住房4.7折」加贈2客早餐、國旅券也能用
台北萬豪酒店「Double 5000」住房專案，4/30前開放預訂及入住，只要使用至少一張實體五倍券，每晚房價5,000元（已含稅及服務費），等同享有「不限面額住房4.7折」優惠，划算入住保證台北101景觀的天際景觀客房、再送免費早餐2客，免費使用健身房、高空戶外游泳池（設施開放狀況或依政府防疫規範而調整）、享客房內免費WIFI，每房每晚提供一台免費停車位，每晚還額外贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數5,000點，而且台北熊好住宿券或國旅券都適用（但同筆訂單只能使用單一券種結帳，不得合併兩種以上券使用）。
台北喜來登大飯店：五倍券不限面額「買1晚送1晚」、餐飲放大1.5倍
台北喜來登大飯店持五倍券消費，不限面額入住可享5000元優惠價「舒適客房買1晚送1晚」，還加贈「十二廚自助早餐買1送1」及「寒舍APP住宿抵用金5000元」優惠。
而且旗下餐飲還搭配「 振興券放大術 」優惠活動，凡持五倍券於4/6～4/29期間，週一至週五午餐或週一至週四晚餐餐期於旗下安東廳、比薩屋、SUKHOTHAI可享面額1.5倍的消費抵扣，票券面額200元折抵300元消費、票券面額500元折抵750元消費、票券面額1,000元折抵1,500元消費。
台北晶華酒店：翻7倍優惠「買1晚送1晚」
台北晶華酒店即日起至4/30推出「振興消費 千元Fun送」優惠活動，消費者只要持任一面額的振興券至晶華酒店餐廳或住宿消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券；而下載晶華會APP後，再憑此券於平台上的「五倍券振興專區」消費，可享有將近65折的回饋，包括餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵都能使用，換算下來使用五倍券「不限面額消費」，最高可獲得將近7倍優惠回饋。
而晶華酒店客房也規劃出「振興入住1＋1」專案，住客只要持不限面額之振興券入住，便可以5,000元的專案價，享受精緻客房買1晚送1晚，相當於每晚入住只需2,500元，還可再享栢麗廳自助早餐買1送1，吃住都照顧到了超划算。
台北時代寓所：續住第二晚或入住第二間「你拿多少，我折多少」
台北時代寓所推出國旅、五倍券晚鳥優惠活動「你拿多少、我折多少」，凡3/15～4/30於官網或電話預訂適用專案，並在4月30日前完成入住，結帳時使用國旅券或紙本五倍券之旅客，即可享有第二晚或同日入住的第二間房費折扣。
如旅客使用票券面額1000元，可享續住一晚或同日入住第二間房折價1000元；使用面額500元，則折價500元，依此類推。（每筆訂單可使用一張國旅券或紙本五倍券，折抵金額上限1,000元）。不只適用所有房型，而且無不適用日；住宿期間還可於被封為「台北市區最美星巴克」時代寓所店，享有餐點及飲品9折優惠（不含包裝食品及商品）。
慕軒飯店：「滿500翻倍」4月壽星同桌7.5折
台北慕軒飯店迎八週年強打感謝祭，二樓的GUSTOSO義大利餐廳與URBAN331酒吧，同步祭出紙本振興券晚鳥優惠，即日起至4/30到店用餐消費，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，消費滿500元直接送500元餐飲抵用券（以此類推），幫大家把票券價值直接Double翻倍，可下次折抵使用。
GUSTOSO餐廳自即日起至6/30「歐陸半島漫遊之旅」主題美食，每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10%起，使用「尋找4月幸運星」壽星優惠享最高7.5折；若是與慕軒4/17同日壽星的民眾，更享「四人同行一人免費」加碼再送「慕軒專屬特調」。
南港老爺行旅：「不限面額」住房第二間或第二晚半價
南港老爺行旅，推出「3生有幸｜幸運擁有你 住房專案」加碼優惠，搶攻晚鳥五倍券商機，即日起至4/30，住客使用五倍券「不限面額」消費，入住含Soft Kitchen早餐2客，即可再享住房第二間或第二晚半價優惠（不含早餐）。
北投大地酒店：入住下殺6.3折再送3000元加菜金
北投大地酒店推出振興五倍券「十全十美2.0」住房優惠專案，至4/30憑振興券入住大地酒店，即可以10000元（至少需使用振興券2000元，限平日），入住雙人住宿奇岩客房一晚，原價15800元下殺將近6.3折優惠。
入住期間享有早餐二客、HAPPY HOUR飲品兩杯，還有SPA 500元抵用券（限90分鐘以上療程）。更大方再加送3000元餐飲抵用金，於館內奇岩一號中餐廳、喜歡中餐廳、月兒彎彎涮涮鍋共3間餐廳，皆可擇一使用。
大板根森林溫泉酒店：「不限面額」一泊二食＋泡湯5.6折
三峽大板根森林溫泉酒店，即日起至4/29前提供「振興券平日森呼吸一泊二食住房專案」，平日週一至週四「不限面額」入住板根雙人客房，一泊二食只要5000元＋10%，原價8910元將近下殺5.6折。
除了備有早餐，晚餐再特別加贈太子西餐廳套餐2客（價值550元／客），或可選麗宴中餐廳雙人1100元小合菜。專案內容還包含了露天溫泉SPA，可享受俗稱「美人湯」的無色無味的碳酸氫鈉鹽泉；還有森林入園門票可盡情遊玩。直接在大自然山景中慢活兩天一夜，光想就很Chill。
宜蘭綠舞：送浴衣、抹茶或和菓子體驗三選一 「1招」加人不加價
宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「振興券住房專案」，即日起至4/28，週一至週四平日持振興券入住「玥-山景雙人客房」優惠5,500元或「嵐-家庭四人客房」優惠1,1000元，換算下來等於每人只要2,750元，還依房型贈送換穿經典浴衣、手刷抹茶或手作和菓子體驗三選一。於活動期間持振興五倍券入住套房與Villa房型，綠舞再加贈12歲(含)以下1位加人不加價（含早餐）。
新竹喜來登：五倍券或國旅券「用1千送1千」最高回饋達5千
新竹喜來登推出紙本振興券最終加碼至4/30，迎接12週年慶推出嘉年華活動，使用紙本振興券或國旅券，入住指定住房專案，每折抵1000元，即贈1000元餐飲抵用券，每房最高可回饋5000元！
【量販超市優惠】
家樂福：「不限面額」抽iPhone13！還能用客庄券
家樂福最新推出紙本振興券優惠三重奏，搭上「家電購物節」鎖定消暑家電給出上半年度超值好康。第一重會員以紙本振興券不限消費金額，週週抽iPhone13。第二重超美型可口可樂限量小家電享優惠價。第三重「家電購物節」檔期，家電將分為兩階段，4/7～4/14會員專屬單筆購買指定品牌，每滿2,000再送200元家電現金折價券；4/15～4/30單筆使用紙本振興券，購買家電3,000元以上再享5%現金折價券。
因應去年「客庄券2.0專案」特別推出「客家好味道」活動，開放家樂福包含竹北店、中壢店、中原店、內壢店、平鎮店、青埔店、豐原店、苗栗店等8家量販店、32家超市，全台共40間客庄門市可以使用客庄券。
【遊樂園好康通關】
六福村：親子3人入園只要1000元
大人小孩都愛的六福村主題樂園，親子3人入園只要五倍券總額1,000元（不限面額），如兩大一小、一大兩小的組合，至少搭配一位12歲以下孩童（須出示本人身分證或健保卡），換算下來將近達3.7折優惠；若遊園組合為兩大或一大一小，也可以使用此優惠。
即日起至4/30，只要持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享住宿免1成服務費優惠；入住當天還可以現金5千元，加購總價值超過1萬8千元的平日3人住宿券一張，並享「六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次好禮」二選一，等同下殺2.6折。
【最後幸運兒加碼】
桃園好事乘雙券：堪稱最猛加碼翻10倍！
幸運兒能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券，在全台7-11門市ibon機台兌換取券超方便，兌換日期只到今天3/30！使用期限到4/30止。快查詢自己有沒有中獎！
經濟部：加碼1.5萬人領用到5月底
經濟部為保障今年4月份出生之新生兒領券權益，日前修正振興五倍券發放辦法，針對4/1至4/30出生的新生兒，若生母或生父具領取振興五倍券資格，只要憑新生兒出生證明等文件，即可至郵局領取紙本五倍券；以目前一天約有500名新生兒推估，將有1.5萬人受惠。又考量五倍券截止進入倒數階段，還可選擇改領等值郵政禮券，將不受制於五倍券使用期限，可延長使用至5月底前。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。