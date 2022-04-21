五倍券晚鳥翻倍！家電「買1台送1台」　百貨滿千送千回本

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因應2022初夏購物節，新光三越台北信義新天地再推出「夏日寵愛會員季」，加碼五倍券晚鳥優惠「買1,000元賺1,000元」，4/14(四)～4/24(日)限時7天，全館憑紙本五倍券單筆滿1,000元再贈1,000元電子抵用金，包括600元服飾抵用金、200元化妝品抵用金、200元美食抵用金，好康馬上翻倍。
家電類則祭出「買1台送1台」特惠，獨家「來思比Blueair空氣清淨機」特價15,380元（原價26,880元，下殺57折），持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇，換算起來等於下殺37折；「iRobot Roomba s9+掃地機器人」特價66,999元，（原價109,880元，下殺61折），持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人，家電根本買1台送1台。
超市民生用品類也推出搶購折扣，居家存糧量購優惠48折起，推薦日本「青協希望之露蘋果汁」箱購6入48折、「So Good無糖杏仁飲」團購一罐1L等於只要167元。
板橋大遠百：五倍券加碼單筆滿3,000元送100元
板橋大遠百母親節推出「寵愛俏媽咪」溫馨回饋，4/14～5/10祭出百貨服飾／名品當日累計滿5,000元送500元，首7日遠百APP會員加送100。首18日1F國際精品當日單筆滿10,000元送1,000元；大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。保健器材當日單筆滿5,000元送500元。還有紙本振興5倍券加碼，百貨服飾／名品當日單筆滿3,000元送100元。
大葉高島屋：五倍券「不限面額」再加送購物金100元
天母大葉高島屋百貨因應棒球季開打，攜手味全龍推出球迷專屬棒球餐、看賽外帶享優惠、加LINE免費停車等優惠活動。4/15～5/8凡於天母主場賽事當日消費出示「味全龍LINE好友」或憑「球賽票根」，即享館內地下一樓美食街指定店家最低第二杯半價或9折起等優惠。
5/8前搭配百貨母親節檔期，館內累積消費滿1000元且集點，就有機會抽中「OSIM腿腿樂美腿按摩機」；若使用任一面額紙本五倍券再加送購物金100元，不同波段周末假日另有加碼限量來店滿額禮，如百元購物金、品牌摺疊推車，以及一〇八抹茶茶廊／廣田洋菓子／哈根達斯抵用券。
4/22～5/1祭出限時點數20倍回饋優惠，全館累積滿5000元原可得50點，活動期間加倍回饋贈1000點（價值500元）。4/24前於12樓活動會館有流行女裝鞋包特賣會；4/25～5/8為內睡衣與居家服飾特賣會，最低2折起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。