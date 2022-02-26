台南三井Outlet「首發美食」看這 朝聖和牛、壽司和咖哩
台南三井MITSUI OUTLET PARK昨（25）日正式開幕，不畏台南美食之都的稱號，網羅近50家餐廳挑戰人氣，祭出獨家美食優惠吸客，試營運期間連平日午後都吸引不少民眾排隊朝聖。除了4家吃到飽名店，更擁有超過20家「台南首發」的美食餐飲品牌，日本前十大迴轉壽司「合點壽司」、遊日必嚐炸牛排的「京都勝牛」、日本和牛涮涮鍋「但馬屋」、日本炸豬排名店「伊勢路勝勢日式豬排」、大阪人氣DIY串炸「串家物語」，其中奪下日本知名最大美食評論網站《食べログ（Tabelog）》，百大咖哩第3名的「Suage北海道湯咖哩」還挑戰當地特產賣起蝦卷，快來看看有哪些首度進駐台南的餐飲可朝聖。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-26 08:10:00
連知名在地老店阿霞飯店新店型ASHA、當地港式茶點聚豐樓都進駐台南三井OUTLET，光是「台南首發」的美食餐飲品牌就超過20家，而且都是在台灣各地累積不少網路聲量的人氣名店，難怪試營運期間就排隊到不行。
日本前十大迴轉壽司「合點壽司」、遊日必嚐炸牛排的「京都勝牛」、日本和牛涮涮鍋「但馬屋」、日本炸豬排名店「伊勢路勝勢日式豬排」。其中，大阪人氣DIY串炸吃到飽「串家物語」；以及被網友暱稱是日版貴族世家、只要點購主餐就可無限享用Semi-Buffet半自助吧的「橫濱牛排」，預料會是人氣重點名店。
源自東京的「銀座羅豚食堂」，不只首度進駐台南，更是台灣唯一首發店。而奪下日本知名最大美食評論網站《食べログ（Tabelog）》，百大咖哩第3名的「Suage北海道湯咖哩」，更直接挑戰當地特產賣蝦卷。
另外還有米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」、「三河中川屋」鰻魚飯、老字號關西「鶴橋風月大阪燒」、日本定食「彌生軒」、「京都柚子豚骨拉麵研究中心」，及十二月、雞三和、想想咖哩、銀座宮下 牛壽喜屋、張記海南雞飯、碳呷郎、韓國食堂 菜豚屋。