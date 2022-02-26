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日本咖哩第3名店搶進台南三井Outiet　賣蝦卷戰在地特產

▲2/25正式開幕的台南三井OUTLET，網羅近50家美食餐廳成為人氣焦點，除了大阪串家物語、高麗園銅板燒肉、涮乃葉日式涮涮鍋及橫濱牛排4家吃到飽名店；擁有合點壽司、京都勝牛、但馬屋、伊勢路勝勢日式豬排等，超過20家「首度進駐台南」的餐飲品牌。還有源自東京的「銀座羅豚食堂」台灣首發店；日本美食評論網百大咖哩第3名的「Suage北海道湯咖哩」，不只台南是首發店，還挑戰當地特產賣起蝦卷。（圖／翻攝自Suage北海道湯咖哩IG）
▲2/25正式開幕的台南三井OUTLET，網羅近50家美食餐廳成為人氣焦點，除了大阪串家物語、高麗園銅板燒肉、涮乃葉日式涮涮鍋及橫濱牛排4家吃到飽名店；擁有合點壽司、京都勝牛、但馬屋、伊勢路勝勢日式豬排等，超過20家「首度進駐台南」的餐飲品牌。還有源自東京的「銀座羅豚食堂」台灣首發店；日本美食評論網百大咖哩第3名的「Suage北海道湯咖哩」，不只台南是首發店，還挑戰當地特產賣起蝦卷。（圖／翻攝自Suage北海道湯咖哩IG）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-26 08:00:00

台南三井OUTLET昨（25）日正式開幕，網羅近50家美食餐廳成為人氣焦點，祭出獨家美食優惠，連平日午後都吸引不少民眾排隊朝聖，除了大阪串家物語、高麗園銅板燒肉、涮乃葉日式涮涮鍋及橫濱牛排4家吃到飽名店；擁有超過20家「首度進駐台南」的餐飲品牌，合點壽司、京都勝牛、但馬屋、伊勢路勝勢日式豬排等。連知名在地老店阿霞飯店新店型ASHA、當地港式茶點聚豐樓都進駐，難怪身處美食之都的台南人也為之瘋狂。其中還有源自東京的「銀座羅豚食堂」台灣首發店；日本美食評論網百大咖哩第3名的「Suage北海道湯咖哩」，不只台南是首發店，還挑戰當地特產賣起蝦卷。

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日本知名最大美食評論網站《食べログ（Tabelog）》，擁有眾多在地日本人口碑評比，因此極具公信力與道地參考經驗，也成為不少觀光客及網友遊日必參考的餐飲指南。「Suage北海道湯咖哩」曾是《Tabelog》2020年百大咖哩名店中的第三名，同時擁有日本《Tripadvisor》旅遊情報雜誌，認證第一名人氣的頭銜，來頭不小。自台北信義區統一時代百貨及大直美麗華後，三號店便直接進軍台南三井OUTLET。

不惜成本自北海道進口湯咖哩中包括湯底、洋蔥、獨家香料等靈魂食材，結合台灣在地時蔬，遵循總店烹調手法，展現北海道湯咖哩的原汁原味。最特別的是，每間分店都擁有自己獨特的限定湯頭，是令人著迷的主因。

台南三井OUTLET店首度公布開幕限定「黃金蝦卷湯咖哩」，手打鮮蝦手捲入腐皮後再油炸，Q彈紮實的內餡口感，搭配酥炸至金黃酥脆的外皮，嗜吃台南蝦卷的饕客一定不陌生，再搭配台南限定蟹味湯底，讓印象深刻的道地小吃迸出香濃鮮滋味。

2/25～2/27開幕首三日期間，還推出經典菜單：炙燒角煮湯咖哩／帶骨雞腿湯咖哩買1送1優惠（每日限量30份，品項可任選混搭）；2/16～2/28單筆消費滿688元則贈送100元抵用券（提醒2/24為全館休館日）。

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