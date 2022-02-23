台南三井OUTLET開幕！獨家美食「優惠懶人包」一次看

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「Suage北海道湯咖哩」2/25～2/27炙燒角煮湯咖哩／帶骨雞腿湯咖哩買1送1（每日限量30份）；2/16～2/28單筆消費滿688元送100元抵用券（2/24全館休館一日）。
米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」，即日起至3/31推出泰好康滿額加價購，單筆消費滿500元可享77元優惠加購「紅咖哩雞肉」（原價300元，每桌每筆限加購壹份）；單筆消費滿1,000元還可抽萬元加菜金。
創始於大阪的DIY串炸吃到飽「串家物語」，台南三井店限定開幕慶，2/25～2/27限時推出「身分證號碼同時出現1、6、8三個數字（不須排序），4位大人同行用餐出示證明可享1人免費」優惠。
遊日必嚐炸牛排的「京都勝牛」，台南三井OUTLET店2/25～3/6開幕推出「台南限定」優惠套餐，和風鐵板牛排＋比目魚腰內豬排＋元祖牛排串炸＋60元飲品兩杯，只要999元。3/1～3/24平日一～五給Google好評，每日前20名消費者，享免費升級限定甜點飲料套餐。
來自日本東京超人氣排隊名店「金子半之助」，即日起～3/13(日)加入香繼光會員大禮包免費送，直接領取可馬上使用的台南三井店限定使用金子半之助9折券；2/25(五)～3/13(日)到店消費可享會員點數2倍送。還有「金喜好康刮刮樂」活動於2/25(五)～2/27(日)，每日11:00午餐及16:30晚餐兩場次時段，每場次前80名來店顧客，即可得限量優惠刮刮樂1份，可刮「天丼系列套餐半價」、「天丼系列套餐加購第二件5折」、「點天丼贈特調氣泡飲」三種超值好康，人人有獎！
「薄多義」2/25～3/24三井開幕活動，內用消費滿888元可摸彩乙次，有機會吃到惡魔烤半雞或瑪格莉特披薩等好禮；加入新會員即贈100元餐飲招待券。
港式點心專門店「點點心」，台南三井店正式開幕2/25～3/1，凡用餐消費並出示粉專按讚畫面，請吃卡哇以的豬仔流沙包1份（數量有限，先吃先贏）。
日本炸豬排名店「伊勢路勝勢日式豬排」，期間限定為台南OUTLET店打造全新限量料理，2/25～2/27開幕首三日，點購套餐即贈古早味布丁一份（兒童餐除外，每日限量，送完為止）；消費滿1,600元即贈與台南知名「廣富號」聯名文青手工帆布袋一只（送完為止）。
僅供現場候位的「合點壽司」，是來自東京埼玉的日本前十大迴轉壽司品牌，已在粉專上悄悄預告，正式開幕首五日將舉辦開幕活動，有心朝聖的民眾還請密切注意。