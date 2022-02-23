台南三井OUTLET 2/25正式開幕！4大吃到飽餐廳推優惠搶客
試營運中的台南三井MITSUI OUTLET PARK，吸引不少民眾朝聖，預計將於2/25正式開幕，近50家美食餐廳祭出獨家美食優惠成為人氣焦點，除了知名在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」、當地港式茶點「聚豐樓」外，擁有超過20家首度進駐台南的品牌，日本前十大迴轉壽司「合點壽司」、遊日必嚐炸牛排的「京都勝牛」、日本和牛涮涮鍋「但馬屋」、日本炸豬排名店「伊勢路勝勢日式豬排」、日評論網百大咖哩第3名「Suage北海道湯咖哩」等，讓身處美食之都的台南人也為之瘋狂，為了嚐鮮排起長長的人龍。其中最引人注目的，莫過於4家吃到飽名店，大阪人氣DIY串炸「串家物語」、老字號銅板燒肉「高麗園」、物超所值「涮乃葉日式涮涮鍋」、及被網友暱稱是日版貴族世家的「橫濱牛排」。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-23 07:30:00
大阪人氣DIY串炸「串家物語」499元吃到飽
創始於大阪的日本人氣串炸連鎖餐廳「串家物語」，只要499元就可以DIY日式串炸吃到飽，超過25種以上的各式串物食材，隨喜好沾裹上日本進口的7種秘製沾醬，再搭配多樣新鮮沙拉、季節精選主題甜點、道地日式熟食、綿密濃口的霜淇淋及數十種清涼飲料。台南三井店限定開幕慶，2/25～2/27限時推出「身分證號碼同時出現1、6、8三個數字（不須排序），4位大人同行用餐出示證明可享1人免費」優惠。
老字號銅板燒肉「高麗園」最低458元起吃到飽
在台北西門町飄香超過60年的一站式老字號銅板燒肉「高麗園」，以醃漬出帶著水果甜味與麻油香氣的韓國烤肉而聞名，現場還提供石鍋拌飯、海鮮煎餅、辣炒年糕、魚板串韓式炸醬麵、豆腐煲、韓式炸雞等超過25種的韓式經典料理，隨心所欲任選吃到飽。
物超所值「涮乃葉日式涮涮鍋」最低398元吃到飽
以「健康新鮮」概念在店內設置「野菜農園」自助吧的涮乃葉日式涮涮鍋，獨家設計水霧保鮮技術，無限量供應當季蔬菜與菇類，搭配各式肉品及6種湯頭、6款特製沾醬可選；現在還提供雙和牛及海鮮吃到飽套餐。依各店、各時段及用餐菜色設計不同價位任選。
網友暱稱日版貴族世家的「橫濱牛排」主餐最低338元起
只要點購牛排、手作漢堡排或義大利麵等主餐，就可以享用飯、咖哩、湯、飲料、水果、沙拉、甜點、霜淇淋Semi-Buffet半自助吧無限吃到飽，台南三井店還在試營運期間就給出優惠，只要加價30元就可多吃一隻酥炸軟殼蟹。