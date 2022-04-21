新光三越母親節「靠四招」賺百萬名車 廚具界LV僅2.3折
新光三越母親節檔期今（21）日正式開跑至5/31，為擴大百萬會員的購物回饋，推出史上最多五重加碼好康，一改以往滿額贈電子禮券的形式，首度規劃「滿千送千點」放大skm points點數回饋，2.3折兌換「廚具界LV」LE CREUSET，還能抽TOYOTA百萬名車、虹夕諾雅七夕住宿券、dyson吹風機等好禮，同時主攻熟客系統、APP精選優惠、skm online、skm eats等「四大利器」，方便民眾即使防疫不出門，也能在家搶購4折起獨家美妝與精品輕鬆賺回饋，還有母親節專屬套餐85折及不限金額外送免運優惠。
新光三越母親節4/21(四)至4/24(日)首四日，會員獨享全館單筆滿5,000元送2,000點skm points（相當於200元）；名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store則是單筆滿1萬送4,000點skm points（相當於400元），狂飆的點數除了折抵消費，還能在APP「點數專區」免費兌換限量夯品；以2.3折兌換「廚具界LV」LE CREUSET；扣20點即可抽獎TOYOTA百萬名車、虹夕諾雅七夕住宿券、dyson吹風機等好禮。
首次成為新光三越會員並下載APP綁定skm pay立即到手400點skm points；持新光三越行動支付skm pay並綁定12大指定銀行刷卡消費，更加碼多重回饋。聯手200大品牌關注永續時尚打造「ESG綠贈禮」；一次網羅逾50家新櫃、快閃店全新登場。
歸納上半年最受歡迎的流行夯品，幫民眾鎖定名品包款、輕奢珠寶、美妝香氛、時尚穿搭、紓壓家電，母親節5大趨勢禮品。搭配線上線下同步搶購50大「超級品牌日」天天接力，祭出4折起爆品開搶，不只以往著重的美妝保養夯品買1送1；還延攬國際名品加入陣容，如4/21 TOD’S BOW迷你斜背小包搶先開賣、4/22 COACH PILLOW TABBY 18單肩手袋獨家9折、4/25 MONTBLANC萬寶龍大師傑作系列Neo公事包享推薦價等；3C迷更不可錯過[i]Store特價iPhone13、法雅客「稀缺品」Switch等。
新光三越skm eats集結全台超過250家知名餐飲品牌，包括老乾杯、WILDWOOD、名人坊、教父牛排、欣葉台菜、鼎泰豐、橘色涮涮鍋等全台10家米其林餐廳，而名人最愛的黑武士特色老火鍋5/5將於A9試營運。skm eats都能一指輕鬆搞定訂位或外帶，即日起至5/18(三)推出外送經典餐點85折優惠，4/25(一)～5/8(日)更有不限金額免運費回饋。