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黃仁勳出軌再爆還有第二人！台灣股民起床傻眼

有人拍到黃仁勳跟公司負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）在酒店內有親暱舉止。

消息曝光之後，輝達盤後股價下跌超過7%，讓台灣股民起床之後大傻眼：「黃爸不要再鬧下去了啦！」

▲黃仁勳出軌連環爆，第二人遭指是一名直接向他匯報工作的公司高管、負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）。（圖/X）

黃仁勳外遇風波毀形象恐下台！董事會準備罷免決定去留

據悉，輝達董事會最快正準備罷免創辦人兼執行長黃仁勳，最快將會在今天（當地時間11日）召開會議，決定黃仁勳的去留。