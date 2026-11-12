輝達執行長黃仁勳出軌風波再擴大！外媒踢爆黃仁勳外遇還有第二人，對象是一名直接向他匯報工作的公司高管、負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），消息曝光之後，輝達盤後股價下跌超過7%，讓台灣股民起床之後大傻眼，從黃樂到公司高管出軌風波，輝達股價一去不復返，據悉，輝達董事會最快在今天（當地時間11日）召開會議，決定黃仁勳的去留。
黃仁勳出軌再爆還有第二人！台灣股民起床傻眼
根據《紐約時報》報導，五名曾任職於輝達的人士透露，黃仁勳曾經和一名公司的高管存在婚外情關係，今年3月在加州聖何塞舉辦「輝達」會議期間，有人拍到黃仁勳跟公司負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）在酒店內有親暱舉止。
然而根據「輝達」的內部行為準則規定，所有員工都被要求避免出現引發利益衝突的情況，其中就明確涵蓋個人關係，許多企業也有嚴禁管理人員跟下屬發展親密關係的政策，「輝達」也表示一經發現，就會迅速調查有關不當行為的舉報。消息曝光之後，輝達盤後股價下跌超過7%，讓台灣股民起床之後大傻眼：「黃爸不要再鬧下去了啦！」
黃仁勳外遇風波毀形象恐下台！董事會準備罷免決定去留
出軌中國共諜黃樂涉及的是國家安全、公司機密；外遇公司高管則是對於管理的利益衝突規定有所違反，黃仁勳接連偷吃醜聞連發，不僅引起外界對於公司內部治理有高度關注，近幾年黃仁勳在全球建立專業親民的形象也突然一夕崩塌。
據悉，輝達董事會最快正準備罷免創辦人兼執行長黃仁勳，最快將會在今天（當地時間11日）召開會議，決定黃仁勳的去留。目前關於黃樂到底是不是中國間諜，美國總統川普證實FBI已經介入調查；而跟副總裁鮑威爾到底有沒有婚外情，目前雙方當事人則都沒有對此回應和證實。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約時報》報導，五名曾任職於輝達的人士透露，黃仁勳曾經和一名公司的高管存在婚外情關係，今年3月在加州聖何塞舉辦「輝達」會議期間，有人拍到黃仁勳跟公司負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）在酒店內有親暱舉止。
然而根據「輝達」的內部行為準則規定，所有員工都被要求避免出現引發利益衝突的情況，其中就明確涵蓋個人關係，許多企業也有嚴禁管理人員跟下屬發展親密關係的政策，「輝達」也表示一經發現，就會迅速調查有關不當行為的舉報。消息曝光之後，輝達盤後股價下跌超過7%，讓台灣股民起床之後大傻眼：「黃爸不要再鬧下去了啦！」
出軌中國共諜黃樂涉及的是國家安全、公司機密；外遇公司高管則是對於管理的利益衝突規定有所違反，黃仁勳接連偷吃醜聞連發，不僅引起外界對於公司內部治理有高度關注，近幾年黃仁勳在全球建立專業親民的形象也突然一夕崩塌。
據悉，輝達董事會最快正準備罷免創辦人兼執行長黃仁勳，最快將會在今天（當地時間11日）召開會議，決定黃仁勳的去留。目前關於黃樂到底是不是中國間諜，美國總統川普證實FBI已經介入調查；而跟副總裁鮑威爾到底有沒有婚外情，目前雙方當事人則都沒有對此回應和證實。