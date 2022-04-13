五倍券晚鳥三井OUTLET翻倍 新光三越「家電買機送機」
五倍券晚鳥倒數優惠再放大！只剩不到20天就要截止，現在吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「滿千送5百」，王品是不限面額免費送A5和牛。不只愛買量販祭出大小家電加碼「200元換2000元」，家樂福也推出「不限面額」週週抽iPhone13好康優惠。入住星級飯店也有划算回饋，除了慕軒飯店「滿500翻倍」；台北喜來登飯店「買1晚送1晚」；新竹喜來登則是「用1千送1千」最高回饋達5千，連國旅券也能用。各家百貨也紛紛推出折扣回饋搶市，三井OUTLET「不限面額」消費滿2,000元即贈200元商品抵用券，新光三越「家電買機送機」竟還加贈拖地機器人。
三井OUTLET「不限面額」消費滿2,000元贈200元商品抵用券
MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三店自4/11(一)至4/30(六)期間，推出 「振興五倍券經濟學」活動放大優惠！凡持任一面額紙本振興五倍券，或持數位五倍券之數位標章，單筆消費滿2,000元並出示APP會員畫面，即可憑發票或銷貨明細兌換「200元商品抵用券乙份」，（抵用券林口店／台中港店各限量1,500份、台南店限量1,000份，每位 APP 會員限兌換乙次，兌完為止。商品抵用券使用期限為4/11～6/30）。
新光三越初夏購物節五倍券「家電買機送機」
4月天候多變帶動環境家電買氣成長2成，包括除濕機、空氣清淨機、掃地機器人及具殺菌等多功能電子衣櫥，都是熱銷夯品。新光三越「初夏購物節」看準五倍券商機推出「家電買機送機」專屬優惠，推薦來思比Blueair空氣清淨機（獨家57折），持五倍券購買加贈價值5,380元的3D循環扇；iRobot Roomba s9+掃地機器人（台北信義新天地限定，64折），持五倍券購買加贈價值30,800元的拖地機器人。
「初夏購物節」除了進入滿千送百倒數階段的化妝品強大優惠，即日起至4/20(三)，持新光三越行動支付skm pay並綁定12大銀行信用卡購物，就能享有多重刷卡回饋。