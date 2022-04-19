五倍券晚鳥！萬豪酒店不限面額住房4.7折 國旅券也能用
五倍券晚鳥倒數進入最後不到兩週，晚鳥優惠一波接一波，《NOWnews今日新聞》持續為大家鎖定優惠資訊！萬豪酒店主打五倍券「不限面額住房4.7折」，還加贈2客早餐，國旅券也適用。吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「滿千送5百」、王品不限面額免費送A5和牛。不限面額到三井OUTLET消費滿額贈200元商品抵用券；新光三越持五倍券家電「買1台送1台」，力拚滿千送千翻倍回本；家樂福則持續週週抽iPhone13。入住慕軒飯店「滿500翻倍」；台北喜來登飯店「買1晚送1晚」。
放大手中的五倍券！台北萬豪酒店「Double 5000」住房專案，只要使用至少一張實體五倍券，等同享有「不限面額住房4.7折」優惠。划算入住保證台北101景觀的天際景觀客房、再送免費早餐2客，每晚還額外贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數5,000點。而且台北熊好住宿券或國旅券都適用，（但同筆訂單只能使用單一券種結帳，不得合併兩種以上券使用）。
「Double 5000」住房專案4/30前開放預訂及入住，每晚房價5,000元（已含稅及服務費），換算下來等於將近原價47折，入住期間可免費使用健身房、高空戶外游泳池（設施開放狀況或依政府防疫規範而調整）、享客房內免費WIFI，每房每晚還提供一台免費停車位。
萬豪旅享家點數，可在全球超過7,500家萬豪國際旗下酒店使用（台灣共有20家），主要用來累積兌換免費住房。以「Double 5000」住房專案為例，入住一晚額外贈送5,000點數；只要入住三晚或累積到15,000點，就能在台灣兌換萬豪國際旗下指定級別酒店「免費住宿一晚」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。