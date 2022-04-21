王品頂級「最肉」燒肉試營運！4人同行75折：免看身分證
饕客們太有口福了！王品才推出5品牌「買1送1」幫大家加菜，最高回饋加碼現賺344元；母親節主打「龍蝦尋人」活動，只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！今（21）日宣布進軍頂級燒肉市場，「最肉」燒肉餐酒館即將於4/29在台中公益路戰區開幕，試營運「4人同行75折」免看身分證！4月還有超多美食好康，漢堡王超狂19組「買1送1」、bb.q CHICKEN對中身分證就可以爽吃韓式炸雞；達美樂限時7天外送披薩不分大小「買1送1」；星巴克24週年6大優惠喝起來；新竹巨城「帕泰家」開幕連續18天狂送菜。
王品頂級「最肉」燒肉餐酒館進軍台中公益路餐飲一級戰區即日起試營運，平均客單價1,400元，是集團旗下最高價的燒肉品牌。「最肉」結合單點與個人套餐模式，除了選用澳洲M8-9和牛、日本A5和牛外，更推出產量稀少的「100%澳洲全血和牛」，再搭配2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang聯手設計專屬調酒，打造最「大人味」的燒肉餐酒館。歡慶開幕，即日起至4/28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠，預料將為台中掀起美食激戰。
除了供應澳洲M8-9、日本A5和牛，「最肉」端出「牛排館等級」100%澳洲全血和牛吸引消費者，「全血」意指血統純正、擁有100%日本黑毛和牛血統的牛隻，被引進澳洲廣袤土地自然放養，僅有5%澳洲和牛被認證為全血和牛，產量稀有。「最肉」引進屢獲國際和牛大賞金獎殊榮的澳洲知名肉品商Kilcoy，其穀飼500天「澳洲全血金磚和牛」鮮嫩有嚼勁。
單點肉品亮點包括20公分長、僅0.1公分薄可透光的「牛舌涮涮涮」，涮涮涮3次就可享用，口感絕佳；手工逆紋切製的「美國龍捲肋條」筋脆肉彈，輕蘸「醬油慕斯」綿滑嗆香；選用口感最柔嫩部位的「澳洲火焰菲力牛排」，以獨門「迷迭香煙燻法」炙燒、鎖住肉汁，搭配海鹽、蒜片或特製「剝皮辣椒松露洋蔥」，甘香濃郁。
除了單點也貼心推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛共3款個人套餐，集合5～6種頂級肉品，搭配特製副食如乾燒砂糖煙燻並以大蒜油油封的「魚子醬煙燻廣島牡蠣」；將奶油、砂糖煎烤的酥脆吐司，夾入炭燒、照燒雙醬入味牛胸腹肉的「醬燒牛肉焦糖吐司」；及「提拉米蘇吉拿棒」、「威士忌布丁」等特色副食，推薦嘗鮮。
「最肉」攜手2021 World Class世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang，共同研發3款揉合台灣水果風味、適合搭佐燒肉的原創調酒。靈感來自台式宴席的「辦桌」，以伏特加襯托茉莉綠與烏龍茶香並搭配芭樂，杯口還綴上炙燒過的棉花糖；白蘇維濃白酒混合芒果泥與葡萄柚汁的「楊枝甘露」，是喜愛熱帶風情的首選；「癮形人」於桌邊注入散發梅李香氣的梅爾貝紅酒，紫蘇的清爽辛香襯托蘋果與葡萄柚的酸甜。
獨棟、2層樓高的「最肉」台中旗艦店，打造共134坪、106席座位。以「現代和洋風」打造質感燒肉餐酒館，用餐區融合美式紅磚與日式木質元素，選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍；圓拱形設計貫穿候位、客席、吧台區。一進門就能欣賞明亮整潔的現切肉品；還運用孔雀綠與大理石紋規劃專屬梳化空間。