新竹人好康來了！巨城「帕泰家」開幕 連續18天狂送菜
新竹人有福了！蟬聯5年米其林必比登推薦的「帕泰家」泰式料理，海外首店落腳新光三越台北信義新天地A8，在Google評論上擁有4.4顆星，口碑人氣都不錯，被不少網友盛讚是CP值頗高的道地泰國菜。歡慶第二間門市選在新竹巨城開幕，經典冬蔭功海鮮湯只要20元！而且連續18天「蝦醬芥藍」及「南薑綠咖哩」免費送。其他縣市民眾別傷心，4月還有超多美食好康，漢堡王超狂19組「買1送1」、bb.q CHICKEN對中身分證就可以爽吃韓式炸雞；達美樂限時7天外送披薩不分大小「買1送1」；星巴克24週年6大優惠喝起來。
帕泰家Baan Phadthai，泰文原意指「河粉的家」，由榮獲2021年泰國第一位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn，選用18種辛香料製成星級秘製醬汁，以精準火候一起翻炒Q彈河粉及新鮮食材成為「泰式炒河粉」，上桌後淋上檸檬提味，特有的風味成為招牌；擅長地道泰菜的濃醇嗆香口味，使之蟬聯5年米其林必比登推薦。
以韓式餐廳料理稱霸全台的豆府餐飲集團，於去年8月正式跨足泰式料理，引進「帕泰家」進駐新光三越台北信義新天地A8，目前在Google評論上累積4.4顆星，口碑人氣都不錯，被不少網友盛讚是CP值頗高的道地泰國菜。
推薦在台灣其他泰式料理較少見的「帕泰家甘藍手卷」，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將口感柔軟細膩的甘藍葉捲成漏斗狀，再放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑與主廚特調的羅旺醬一次捲起，香脆開胃。將豆腐壓碎、放入香菇絲、芋頭塊高溫蒸熟後，再裁切成小塊高溫油炸至金黃色澤，搭配主廚以羅望子汁與棕梠糖、辛香料一起熬煮的醬汁，費盡繁複工序成「厚工芋香金磚」。「熟成風乾牛肉」則嚴選新鮮牛肉循紋理順切成方便一口入的條狀，以泰式香料醃製達4小時後瀝乾再風乾熟成，高溫酥炸出牛肉的濃郁與嚼勁。
歡慶帕泰家第二間門市選在新竹巨城開幕，即日起至4/21到店用餐，澎湃鮮魚、魷魚、蛤蜊及蝦子烹調的經典冬蔭功海鮮湯只要20元！4/19～5/5連續18天，2人同行用餐，憑粉絲團活動截圖即贈「蝦醬芥藍」、「南薑綠咖哩雞」雙料理料理兌換券。