康乃馨太老套！母親節捧頂呱呱「炸雞花」：外送驚喜贏了

我是廣告 請繼續往下閱讀
速食品牌「頂呱呱」，2017年推出以招牌炸雞組成的「炸雞花」爆紅，每年期間限定回歸，成為好看又好吃的實用送禮選擇。今年2022年選以沉靜藍色包裝營造大人系風格，單人餐「真心炸雞花」放入招牌原味雞腿1支、呱呱包1份、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條1份的澎湃餐點，打造超狂美食花束，還可搭配外送平台為媽咪獻上驚喜。
另一款雙人餐「情話綿綿餐」則有原味炸雞2塊、辣味雞翅2支、呱呱包1份、甜甜包2顆、地瓜薯條2份、三十五元飲品2杯。只要購買「炸雞花」加購可口可樂系列飲品可折抵15元；單點消費滿250元，也可以35元加購炸雞花特殊包材。
母親節於4/22～5/31全台頂呱呱門市及Ubereats外送平台販售，並搭配「送出炸雞花，說出真心話」活動，凡購買「真心炸雞花」即附贈一張序號小卡，將於4/22及4/29分別舉辦兩波抽獎活動，獎品除了有數款可口可樂®系列周邊商品及各式頂呱呱優惠券，最大好禮為市值12,999元的roborock石頭掃地機器人一台！
繼光香香雞則於4/21～6/29攜手台中知名Ribbon醴本韓國正統燒肉，推出韓式炸雞聯名新品「正韓半半炸雞」，一盒裡可吃到「稻香煙燻炭烤炸雞」及「韓式泡菜起司炸雞」2款獨家口味，搭配米香四溢的酥脆鍋粑，裝在韓式風格提盒中方便野餐與外帶。
醴本將餐廳現點現烤、吸睛度100％的稻草煙燻香氣，打造成微鹹微甜的炭烤醬並撒上白芝麻；韓國正統泡菜醬搭配濃郁起司醬，調製出微酸微辣的韓式泡菜起司醬。兩款獨家醬料結合繼光香香雞現點現炸的12支酥炸鮮嫩雞翅及棒腿，組合成「正韓半半炸雞」，再撒入剝碎的特製鍋粑，吸收美味又增添口感。
4/21起於繼光香香雞全台門市發售（府中店、台中新光三越專櫃、新光A8專櫃、忠孝店除外），4/27起繼光香香雞官方粉絲團也將陸續推出「正韓半半炸雞」抽獎活動，饕客們可要密切鎖定。