免群聚在家就能吃旭集！吃到飽霸主推「母親節外帶餐」

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被封為吃到飽霸主的「饗饗」，從清蒸龍蝦佐明太子醬、XO醬蠔皇鮑魚吃到經典燒烤豬肋排；「旭集」則有松葉蟹等壽司特盛16貫、帝王蟹鮭魚石狩鍋、廣島炸牡蠣等醞炙盛合及北海道干貝牛小排旨燒海陸大滿貫，在家也能輕鬆吃起豪華buffet餐。
吃上「饗泰多」的冠軍月亮蝦餅及黃咖哩軟殼蟹；「開飯」流口水雞和翻滾吧!火辣三寶；熱愛台菜首選「真珠」的鮑魚醉蝦及招牌白斬雞佐雙醬等。全素蔬食的「果然匯」還首度打造「全素旦糕」孝敬茹素媽咪。
即日起至4/28開放「饗帶走EATOGO平台」預訂外帶自取，不管是擔心在外用餐容易群聚、或是不想舟車勞頓，只要一指下訂就能在家輕鬆吃母親節大餐。
饗食天堂共計10道，約為6人份3,988元，限4/30～5/15到店自取。菜色包括：地中海白酒燴海鮮、姿燒香魚、紅酒燴牛肉（不吃牛肉可換霸王櫻桃鴨）、德國豬腳、干貝竹笙雞湯（全雞）等。
饗饗共計8道，約為6人份5,988元，到店取餐日為4/29～4/30、5/1、5/6-5/8。菜色包括：極選壽司盛合24貫、海陸匯拼盤、清蒸龍蝦佐明太子醬、XO醬蠔皇鮑魚、精燉干貝雞湯（全雞）等。
旭集共計8道，約為4人份3,988元，到店取餐日為4/29～4/30、5/1、5/6～5/8。菜色包括：壽司特盛16貫、帝王蟹鮭魚石狩鍋、照燒醬烤豚肋排佐櫛瓜彩薯、醞炙盛合、旨燒海陸大滿貫等。
果然匯共計8道，約為6人份2,988元，4/30～5/15到店自取。全素菜色包括：香煎猴頭菇佐黑胡椒醬、經典烤物雙拼、泰式打拋蔬、清烤紙包蒔蘿蔬菜、素食佛跳牆、伯爵葡萄柚旦糕等。
開飯川食堂共計10道，約為4～6人份3,288元，4/30～5/22到店自取。菜色包括：流口水雞、翻滾吧!火辣三寶或梅汁二弄雞（二擇一）、豆酥扁鱈、鮮甜海陸排骨湯、熊貓哥黑白配生乳捲等（本套餐不含白飯）。
饗泰多共計12道，約為4人份3,688元，4/30～5/31可到店自取也有提供外送服務。菜色包括：冠軍月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、酸辣海鮮涼拌或炭烤瀑布牛涼拌（二擇一）、清香檸檬魚、泰奶生乳捲禮盒等。
真珠 台灣家味共計9道，約為6人份3,988元，4/30～5/22到店自取。菜色包括：招牌白斬雞佐雙醬（附特色蔥油醬及自製辣椒醬油各一）、鮑魚醉蝦饌雙鮮、紅燒拼選組合、翠綠鮮干貝、醬香清蒸午仔魚等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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