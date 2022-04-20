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免群聚在家就能吃旭集！吃到飽霸主推「母親節外帶餐」

▲饗賓餐旅7大品牌推出「母親節外帶餐」，不必怕在外用餐會群聚！被封為「吃到飽霸主」的饗饗和旭集也能在家輕鬆吃，果然匯還首度打造「全素旦糕」孝敬茹素媽咪；圖為饗食天堂超飽足豪華10道菜。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗賓餐旅7大品牌推出「母親節外帶餐」，不必怕在外用餐會群聚！被封為「吃到飽霸主」的饗饗和旭集也能在家輕鬆吃，果然匯還首度打造「全素旦糕」孝敬茹素媽咪；圖為饗食天堂超飽足豪華10道菜。（圖／饗賓餐旅提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-20 16:33:13

母親節大家一起搶著孝順媽媽，各大餐飲集團紛紛獻上優惠，王品不只推出5品牌「買1送1」加菜好康，每年舉辦母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城則是聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。必勝客為了不愛吃蛋糕的媽媽，打造完勝「愛心披薩」只賣2週。現在饗賓餐旅7大品牌則推出「母親節外帶餐」，不只饗食天堂豪華10道菜超飽足，被封為「吃到飽霸主」的饗饗和旭集也能在家輕鬆吃，果然匯還首度打造「全素旦糕」孝敬茹素媽咪。不必怕在外用餐會群聚！

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▲2022「饗饗」母親節套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「饗饗」母親節套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
自2020年首度推出饗愛媽咪外帶套餐的饗賓餐旅，連續兩年獲消費者青睞帶動業績成長熱賣。今年各具風格的7大品牌，再度端出堪比年菜等級，主打4～6人份、2,988～5,988元，含有慶祝蛋糕的母親節外帶套餐。「饗食天堂」豪氣獻上德國豬腳、紅酒燴牛肉、干貝竹笙全雞湯等10道超飽足異國美味。

被封為吃到飽霸主的「饗饗」，從清蒸龍蝦佐明太子醬、XO醬蠔皇鮑魚吃到經典燒烤豬肋排；「旭集」則有松葉蟹等壽司特盛16貫、帝王蟹鮭魚石狩鍋、廣島炸牡蠣等醞炙盛合及北海道干貝牛小排旨燒海陸大滿貫，在家也能輕鬆吃起豪華buffet餐。

▲2022「旭集」母親節外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「旭集」母親節外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
吃上「饗泰多」的冠軍月亮蝦餅及黃咖哩軟殼蟹；「開飯」流口水雞和翻滾吧!火辣三寶；熱愛台菜首選「真珠」的鮑魚醉蝦及招牌白斬雞佐雙醬等。全素蔬食的「果然匯」還首度打造「全素旦糕」孝敬茹素媽咪。

即日起至4/28開放「饗帶走EATOGO平台」預訂外帶自取，不管是擔心在外用餐容易群聚、或是不想舟車勞頓，只要一指下訂就能在家輕鬆吃母親節大餐。

▲2022「果然匯」母親節套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「果然匯」母親節套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「果然匯」母親節全素旦糕，伯爵葡萄柚旦糕。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「果然匯」母親節全素旦糕，伯爵葡萄柚旦糕。（圖／饗賓餐旅提供）
饗食天堂共計10道，約為6人份3,988元，限4/30～5/15到店自取。菜色包括：地中海白酒燴海鮮、姿燒香魚、紅酒燴牛肉（不吃牛肉可換霸王櫻桃鴨）、德國豬腳、干貝竹笙雞湯（全雞）等。

饗饗共計8道，約為6人份5,988元，到店取餐日為4/29～4/30、5/1、5/6-5/8。菜色包括：極選壽司盛合24貫、海陸匯拼盤、清蒸龍蝦佐明太子醬、XO醬蠔皇鮑魚、精燉干貝雞湯（全雞）等。

旭集共計8道，約為4人份3,988元，到店取餐日為4/29～4/30、5/1、5/6～5/8。菜色包括：壽司特盛16貫、帝王蟹鮭魚石狩鍋、照燒醬烤豚肋排佐櫛瓜彩薯、醞炙盛合、旨燒海陸大滿貫等。

▲2022「開飯川食堂」母親節外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「開飯川食堂」母親節外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
果然匯共計8道，約為6人份2,988元，4/30～5/15到店自取。全素菜色包括：香煎猴頭菇佐黑胡椒醬、經典烤物雙拼、泰式打拋蔬、清烤紙包蒔蘿蔬菜、素食佛跳牆、伯爵葡萄柚旦糕等。

開飯川食堂共計10道，約為4～6人份3,288元，4/30～5/22到店自取。菜色包括：流口水雞、翻滾吧!火辣三寶或梅汁二弄雞（二擇一）、豆酥扁鱈、鮮甜海陸排骨湯、熊貓哥黑白配生乳捲等（本套餐不含白飯）。

▲多款饗賓母親節外帶套餐，搭配莓好馨意母親節蛋糕。（圖／饗賓餐旅提供）
▲多款饗賓母親節外帶套餐，搭配莓好馨意母親節蛋糕。（圖／饗賓餐旅提供）
饗泰多共計12道，約為4人份3,688元，4/30～5/31可到店自取也有提供外送服務。菜色包括：冠軍月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、酸辣海鮮涼拌或炭烤瀑布牛涼拌（二擇一）、清香檸檬魚、泰奶生乳捲禮盒等。

真珠 台灣家味共計9道，約為6人份3,988元，4/30～5/22到店自取。菜色包括：招牌白斬雞佐雙醬（附特色蔥油醬及自製辣椒醬油各一）、鮑魚醉蝦饌雙鮮、紅燒拼選組合、翠綠鮮干貝、醬香清蒸午仔魚等。

▲2022「饗泰多」母親節限定外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲2022「饗泰多」母親節限定外帶套餐。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗泰多「泰式奶茶生乳捲」。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗泰多「泰式奶茶生乳捲」。（圖／饗賓餐旅提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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