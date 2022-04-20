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用黑鮪魚慰勞媽媽！母親節「海鮮珠寶盒」：3大部位1次吃

▲一年一度的母親節即將到來，是該好好慰勞辛苦的媽媽，東京排名第一的「日本橋海鮮丼辻半」，正式宣告日本黑鮪季開跑，獻上台灣獨家海鮮珠寶盒新品，可以一次吃到黑鮪魚三種肥美部位好誘人，還祭出母親節奢華套餐幫大家寵愛媽媽。（圖／香繼光提供）
▲一年一度的母親節即將到來，是該好好慰勞辛苦的媽媽，東京排名第一的「日本橋海鮮丼辻半」，正式宣告日本黑鮪季開跑，獻上台灣獨家海鮮珠寶盒新品，可以一次吃到黑鮪魚三種肥美部位好誘人，還祭出母親節奢華套餐幫大家寵愛媽媽。（圖／香繼光提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-20 13:53:55

一年一度的母親節即將到來，是該好好慰勞辛苦的媽媽，東京排名第一的「日本橋海鮮丼辻半」，正式宣告日本黑鮪季開跑，獻上台灣獨家海鮮珠寶盒新品，可以一次吃到黑鮪魚三種肥美部位好誘人，還祭出母親節奢華套餐幫大家寵愛媽媽。另外王品每年舉辦母親節「龍蝦尋人」活動，今年只要媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城聯合7品牌祭出「現折1000元」優惠，還加碼抽獎萬元加菜金。必勝客為了不愛吃蛋糕的媽媽，還推出完勝「愛心披薩」限賣2週。

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「日本橋海鮮丼辻半」於4/21(四)～6/26(日)正式推出台灣獨家日本黑鮪季新品，奢華將黑鮪魚三種肥美部位一次端上桌，除了浮誇海鮮珠寶盒及黑鮪丼，還提供日本黑鮪魚大腹刺身、中腹刺身及日本厚岸生蠔等新鮮食材，喜歡海鮮的老饕們這下有口福了。

黑鮪魚三種肥美部位首推均勻分佈嫩粉色油花的「大腹」，肉質鮮甜彷彿入口即化；色澤略深的「中腹」，擁有鮮嫩肉質，口感軟嫩交融；而緊致Q彈的「赤身」則濃郁鮮香具有紅潤色澤。

▲「極上日本黑鮪丼」含紅甘前菜＋甜點，套餐售價1,299元。（圖／香繼光提供）
▲「極上日本黑鮪丼」含紅甘前菜＋甜點， 套餐售價1,299元。（圖／香繼光提供）
「日本橋海鮮丼辻半」一口氣推出3款台灣獨家日本黑鮪季新品，最奢華的「<極上>日本黑鮪丼」可以一次品嚐到黑鮪魚三種部位，搭配特調赤醋飯與紫蘇葉，在溫潤豐腴間釋放迷人香氣。連盛器也大有來頭，特別採用「金彩 古伊萬里」有田燒，在紅綠釉彩底紋再繪上金色的華麗釉彩，絢麗烘托碗裡閃耀著光澤的海中珍寶。

▲「<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒」含黑鮪刺身前菜＋甜點，新品套餐尊榮價999元。（圖／香繼光提供）
▲「<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒」含黑鮪刺身前菜＋甜點，新品套餐尊榮價999元。（圖／香繼光提供）
而「<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒」則以職人掌控火候，將日本黑鮪魚的豐厚油脂，表層炙燒出亮澤油花的肥美焦香鎖住美味，再點綴松葉蟹肉、鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝等頂級海味，吃到一半時還可注入頂級真鯛高湯，轉變成京都「鯛茶漬け」的絕妙吃法，享受澎湃海鮮盒一次兩吃。

以黑鮪魚雙重吃法打造的「日本黑鮪雙彩丼」，推薦以炭爐燒烤日本豐洲特選海苔至微焦香後，包裹黑鮪泥及些許醋飯，吃出更多層次的爽脆風味；另再搭配魚卵在口中啵啵作響，迸發鮮美海味。

▲饗樂餐酒組，超值限量優惠1,199元（原價1,300元）。（圖／香繼光提供）
▲饗樂餐酒組，超值限量優惠1,199元（原價1,300元）。（圖／香繼光提供）
除了3款台灣獨家的日本黑鮪魚季丼飯新品，「日本橋海鮮丼辻半」為了滿足饕客，更將黑鮪魚三種肥美部位分別推出單點及盛合選擇，還有肉質肥厚的日本厚岸生蠔可選。

歡慶母親節除了祭出超值「饗樂餐酒組」限量優惠；應景母親節主題套餐「櫻・黑鮪魚雙人御膳」，5/1(日)～5/22(日)限時22天，<華>海鮮珠寶盒套餐＋<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒＋日本黑鮪魚刺身2份＋軟性飲料氣泡飲任選2杯，尊寵價2,210元（原價2,456元），幫大家一起寵愛媽媽。

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