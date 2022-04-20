用黑鮪魚慰勞媽媽！母親節「海鮮珠寶盒」：3大部位1次吃

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黑鮪魚三種肥美部位首推均勻分佈嫩粉色油花的「大腹」，肉質鮮甜彷彿入口即化；色澤略深的「中腹」，擁有鮮嫩肉質，口感軟嫩交融；而緊致Q彈的「赤身」則濃郁鮮香具有紅潤色澤。
「日本橋海鮮丼辻半」一口氣推出3款台灣獨家日本黑鮪季新品，最奢華的「<極上>日本黑鮪丼」可以一次品嚐到黑鮪魚三種部位，搭配特調赤醋飯與紫蘇葉，在溫潤豐腴間釋放迷人香氣。連盛器也大有來頭，特別採用「金彩 古伊萬里」有田燒，在紅綠釉彩底紋再繪上金色的華麗釉彩，絢麗烘托碗裡閃耀著光澤的海中珍寶。
而「<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒」則以職人掌控火候，將日本黑鮪魚的豐厚油脂，表層炙燒出亮澤油花的肥美焦香鎖住美味，再點綴松葉蟹肉、鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝等頂級海味，吃到一半時還可注入頂級真鯛高湯，轉變成京都「鯛茶漬け」的絕妙吃法，享受澎湃海鮮盒一次兩吃。
以黑鮪魚雙重吃法打造的「日本黑鮪雙彩丼」，推薦以炭爐燒烤日本豐洲特選海苔至微焦香後，包裹黑鮪泥及些許醋飯，吃出更多層次的爽脆風味；另再搭配魚卵在口中啵啵作響，迸發鮮美海味。
除了3款台灣獨家的日本黑鮪魚季丼飯新品，「日本橋海鮮丼辻半」為了滿足饕客，更將黑鮪魚三種肥美部位分別推出單點及盛合選擇，還有肉質肥厚的日本厚岸生蠔可選。
歡慶母親節除了祭出超值「饗樂餐酒組」限量優惠；應景母親節主題套餐「櫻・黑鮪魚雙人御膳」，5/1(日)～5/22(日)限時22天，<華>海鮮珠寶盒套餐＋<輝>黑鮪魚海鮮珠寶盒＋日本黑鮪魚刺身2份＋軟性飲料氣泡飲任選2杯，尊寵價2,210元（原價2,456元），幫大家一起寵愛媽媽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！