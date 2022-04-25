王品幫中捷慶生！46家門市用「這招」加菜 海大蝦干貝0元
王品不只母親節送媽媽免費吃千元龍蝦，今（25）日宣布推出超狂慶生活動！過去只要壽星到王品集團餐廳慶生，店家服務人員可是會幫唱生日快樂歌、照相還招待餐點。現在王品幫台中捷運慶祝週年慶，旗下20品牌台中共46家門店免費加菜大方送，只要拍下指定捷運相關美照到店消費，不只「THE WANG」炙烤卡門貝爾起司、「王品牛排」海大蝦佐干貝，超過600元的餐點免費吃，連最新開幕的 「最肉」也送安格斯肋眼蓋肉、 「嚮辣」贈出廣島蠔兩顆。趕快來看看怎麼一次吃好吃滿。
為歡慶台中捷運通車一週年，王品集團20品牌台中共46家門店從4/25～5/31日幫慶生！民眾只要拍下「台中捷運車廂廣告、或憑台中捷運官方網站、FB／IG及文心崇德、市政府、水安宮、南屯站、豐樂公園五個捷運站內的廣告慶週年優惠畫面」，至王品集團台中門店消費，就可以免費享有贈菜！
獲米其林餐盤推薦的「THE WANG」消費兩客套餐，款待「炙烤卡門貝爾起司」乙份（價值638元）；「王品牛排」文心店消費一客套餐，贈「海大蝦佐干貝」乙份（價值628元）；年賣近12萬隻烤鴨的「享鴨」公益店單筆消費滿2,500元，贈「日曬蘿蔔錢燉雞湯」乙份（價值352元）；全台十二大傳承臺菜餐廳「丰禾台式小館」文心崇德店單筆消費滿1,000元，款待「丰禾起家雞(小)」乙份（價值308元）。單日熱銷破千份釜飯的日式料理「藝奇」大墩店／福雅店消費兩客套餐，贈「鮮魚一夜干」乙份（價值297元）。
最新開幕的熱門夯店也不藏私一起贈菜！頂級燒肉餐酒館「最肉」公益店內用消費滿低消，款待「美國安格斯肋眼蓋肉」乙份（價值180元）；台中最美的麻辣鍋「嚮辣」五權西店消費套餐，款待「廣島蠔兩顆」乙份（價值132元）。民眾熱愛的夏慕尼大隆店／台中文心店消費兩客套餐，款待「地中海鮮魚」乙份（價值268元）；還有人氣「青花驕」、「和牛涮」、「Oh my!原燒」都在贈菜品牌之列，連小資族最愛的石二鍋也有13家門店可0元加菜。
自去年4月通車的台中捷運綠線，至今年3月底搭乘人數已接近100萬人次，王品看準台中捷運周邊商圈餐飲商機，光是在總計18站的其中7站，便設置18家「步行10分鐘」可達的餐廳門店。其中，台中人暱稱「王品一條街」的美食戰區「文心崇德站」，集結最難訂「和牛涮日式鍋物放題」、平價火鍋霸主「石二鍋」、「丰禾台式小館」、排隊燒肉夯店「肉次方」，還有「西堤」和「陶板屋」。
鄰近公益路商圈一級美食激戰區的台中捷運「水安宮站」，王品除了享鴨、聚 北海道鍋物、西堤、石二鍋、12mini快煮鍋之外，4月才全新開出集團旗下最高價的頂級燒肉餐酒館「最肉」，直接進軍燒肉華爾街挑戰人氣名店。為幫台中捷運慶生，才在試營運便加入贈菜陣容，民眾想了解完整慶生優惠，可上台中捷運官網查詢。