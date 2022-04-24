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肯德基「秒殺鍋物」母親節回歸　摩斯漢堡和風炸雞變主餐

▲酥脆多汁的炸雞口感讓台灣民眾愛不釋口，不讓麥當勞韓風炸雞腿專美於前，肯德基粉專預告去年一天完售的「秒殺鍋物」母親節即將回歸，已引來破千網友嗨喊「今年一定要吃到炸雞起司鍋」；鐵粉敲碗成功的還有摩斯，總算推出以和風炸雞當主餐的套餐。（圖／翻攝自KFC肯德基FB）
▲酥脆多汁的炸雞口感讓台灣民眾愛不釋口，不讓麥當勞韓風炸雞腿專美於前，肯德基粉專預告去年一天完售的「秒殺鍋物」母親節即將回歸，已引來破千網友嗨喊「今年一定要吃到炸雞起司鍋」；鐵粉敲碗成功的還有摩斯，總算推出以和風炸雞當主餐的套餐。（圖／翻攝自KFC肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-24 11:32:512022-04-24 11:39:24

酥脆多汁的炸雞口感讓台灣民眾愛不釋口，而速食品牌各有門道，為熱愛嚐鮮的大家變出更多風味，不讓麥當勞韓風炸雞腿專美於前，肯德基粉專預告去年一天完售的「秒殺鍋物」母親節即將回歸，已引來破千網友嗨喊「今年一定要吃到炸雞起司鍋」；鐵粉敲碗成功的還有摩斯，總算推出以和風炸雞當主餐的套餐。另外頂呱呱母親節也回歸「炸雞花」；bb.q CHICKEN對中身分證優惠價爽吃「韓式炸雞」，炸雞控必須收藏這一篇，趕緊搶購吃起來。

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肯德基「炸雞起司鍋　溫暖樂饗餐」集合經典炸物，附上環保提袋及精緻可愛的專用陶鍋，倒入濃郁切達起司醬，點上蠟燭即可開鍋！去年底跨年夜開賣限時12天，沒想到一天就完售，讓超多網友飲恨沒吃到「根本等不到跨年」。

今年母親節肯德基粉專預告「濃情回鍋」全台限量10,000份！雖然訊息沒有明示，但圖片看得出是炸雞起司鍋的模樣，而且強調集濃郁、香脆、酥軟、鮮甜、Q彈於一身，去年一上市即造成搶購潮的秘密套餐，讓大家能穩坐最佳孝親獎的C位。破千網友已瘋狂喊聲「今年一定要吃到」，還有粉絲哭喊「去年剛午休衝去買就賣完了 拜託這次可以吃到」，還未開賣已轟動，公告將於4/26揭曉。

鐵粉敲碗力量太強大！摩斯最近才宣布和風炸雞增量升級、重磅登場，昨更是悄悄在粉專鬆口，將推出和風炸雞當主餐的套餐，大家可以一次爽吃炸雞和雞塊，或是其他點心換購腿塊雙拼套餐、肉醬薯條、沙拉或黃金地瓜薯等都超誘人！大家喜歡的和風炸雞從人氣副餐出頭天，逆襲成為套餐主餐，讓你愛怎麼配就怎麼配。

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