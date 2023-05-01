達美樂99元「披薩便當」延長一週！勞動節連假今起再吃5天

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5/1～5/5 週一至週五，每晚00:00分開搶、16:00前取餐，達美樂MyBOX「披薩便當」，「1款人氣披薩＋2種副食」現在網路訂購只要99元（原價129元起），一筆訂單限一盒，每店限10份！「精選口味披薩」包括道地美國、夏威夷、加州BBQ雞肉、海鮮、超級豪華、超級墨西哥（6款擇1），搭配「豐富副食」包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅（5款擇2）。
📌國小生帶100分考卷免費吃披薩
5/2(二)至5/4(四) 11:00起～門市打烊時間，國小生持111年度第二學期期中滿分考卷，到達美樂全台門市可以免費吃6吋披薩！包括夏威夷、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬（3款口味擇1）。
提醒大家，1人限換1個披薩，6吋披薩每家門市限量100個，5/2（30個）、5/3（40個）、5/4（30個），依門市發送狀況，數量有限換完為止；僅限國小生本人持考卷正本，無法預約，家長也無法代領喔。
📌吃整個五月！拿坡里「8塊炸雞桶369元」
拿坡里炸雞專賣店推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31，竟然折扣長達一個月，整個五月都炸雞自由了。
📌加碼7款「買一送一」
拿坡里同時還加碼「任選買一送一」，即日起凡點購「雞腿二重奏」，可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），包括金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款可選，通通下殺5折，優惠一樣到5/31止。其中「酥炸杏鮑菇」新品，即日起至5/31，嚐鮮優惠單點就能買一送一。