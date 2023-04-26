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只剩3天！達美樂「披薩便當」99元　國小滿分考卷免費換6吋披薩

▲達美樂MyBOX披薩便當下殺99元搶翻天，國小生帶100分考卷免費吃6吋披薩。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂MyBOX披薩便當下殺99元搶翻天，國小生帶100分考卷免費吃6吋披薩。（圖／翻攝自達美樂FB）

記者蕭涵云/綜合報導

速食披薩戰又開打！達美樂MyBOX「披薩便當」才開賣就下殺99元搶翻天；還獎勵國小生努力唸書，帶100分考卷就能「免費吃6吋披薩」。而必勝客也有平日外帶8款「大披薩199​元」優惠，怎麼划算爽吃披薩就看這一篇。

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達美樂「披薩便當」99元倒數3天
即日起至4/28每日16:00前，達美樂MyBOX「披薩便當」，「1款人氣披薩＋2種副食」現在網路訂購只要99元（原價129元起），每店限10份！「精選口味披薩」包括道地美國、夏威夷、加州BBQ雞肉、海鮮、超級豪華、超級墨西哥（6款擇1），搭配「豐富副食」包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅（5款擇2）。

▲達美樂新推MyBOX「披薩便當，個人披薩加2款副食，有菜有肉129元起，現在優惠99元。（圖／翻攝自達美樂FB）
▲達美樂新推MyBOX「披薩便當，個人披薩加2款副食，有菜有肉129元起，限時特價99元。（圖／翻攝自達美樂FB）
國小生帶100分考卷免費吃披薩
5/2(二)至5/4(四) 11:00起～門市打烊時間，國小生持111年度第二學期期中滿分考卷，到達美樂全台門市可以免費吃6吋披薩！包括夏威夷、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬（3款口味擇1）。

提醒大家，1人限換1個披薩，6吋披薩每家門市限量100個，5/2（30個）、5/3（40個）、5/4（30個），依門市發送狀況，數量有限換完為止；僅限國小生本人持考卷正本，無法預約，家長也無法代領喔。

必勝客平日外帶8款大披薩199​元
必勝客即日起至4/28，平日外帶大披薩只要199元​，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇共8款口味。

▲暑假還沒過完，街口支付就幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，現賺1000元；肯德基5塊雞桶澎湃套餐也只要333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客祭出平日外帶8款「大披薩199元」、個人4爽餐149元搶客。（圖／記者蕭涵云攝）
倒數3天！必勝客「披薩炸雞4爽餐」149元
必勝客全台門市於4/28前，平日週一至週五，祭出個人比薩4爽餐優惠，「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人比薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食1份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點1份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。

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