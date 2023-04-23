爽吃速食優惠！漢堡王15款「買1送1」　必勝客8款大披薩才199元​

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王即日起～5/31「江湖救急優惠券」，熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。
4/24～5/7「普發大優惠」再給出8種「買1送1」，4種熱銷漢堡小華堡、經典脆雞堡、單犇牛堡、西部小華堡都有送；點心也有中薯、6塊雞塊、小洋蔥圈及大杯可樂「買1送1」。雞塊相當於「買6送6」只要75元；2顆小華堡100元。
5月勞動月再加碼4/24～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
⚡️必勝客：小披薩「買1送1」
必勝客應援職籃季後賽開打，即日起至4/28，平日外帶大披薩只要199元，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇共8款口味。
除了浮誇愛心披薩，Hot燒送小披薩還祭出「買1送1」限時免運費，限410元以上口味，超人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」也能任選，最高現省600元。
全台門市更於4/28前，平日週一至週五，祭出個人比薩4爽餐優惠，「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，好料包括個人比薩 1 個（夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1）、副食1份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1）、甜點1份（QQ球4顆）、330ml可樂或汽水1罐。
⚡️達美樂：美式餐盒129元！
達美樂推出「MyBOX」全新美式餐盒，主打個人披薩主食加2款副食有菜有肉129元起。包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州 BBQ雞肉、超級豪華、超級墨西哥共6款人氣披薩口味可任選，或美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥3種口味捲餅擇1；每盒可搭配2種副食或甜點，有蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球及隱藏版焗烤蔬菜盅，共5款可選。
達美樂平日外帶也有「大披薩199元」優惠，即日起至4/28，平日週一～週五，外帶「蒜香白醬鮭魚大披薩」特價199元！還有「蒜香白醬鮭魚中披薩＋香烤雞條5條」特價也是199元。
⚡️肯德基：「加1元多1件」
肯德基4/18～5/1限時推出「加1元多1件」超值加購價，香酥脆薯、4塊上校雞塊、雞汁風味飯、玉米濃湯和百事可樂，都能「加1元多1件」，相當於下殺51折優惠。4款蛋撻套餐均一價只要66元，優惠代碼「40527」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，鹹甜都有、超適合下午茶犒賞自己。
個人套餐優惠代碼「40530」咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)，只要109元就能吃飽；優惠代碼「40532」咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)，一次吃雙拼炸雞口味也只要129元。雙人優惠套餐組合，吃得到香草紙包雞、青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞、美式煙燻咔脆雞堡等餐點，最低64折249元起就開吃。
⚡️摩斯漢堡：蒟蒻禮盒「買10送10」
摩斯APP「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒「買10送10」，優惠價6,000元（原價12,000元）；摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯，優惠價660元（原價900元）；V型薯及中杯冰紅茶組8入，優惠價600元（原價800元）；摩斯日式咖哩包10入，優惠價660元（原價850元）。