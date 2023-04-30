拿坡里「8塊炸雞桶369元」爽吃整個五月 超殺7款「買一送一」
拿坡里又來放送炸雞優惠！拿坡里炸雞專賣店「8塊炸雞桶」特價369元，整桶都是腿排＋棒腿，還加碼炸時蔬系列「任選買一送一」，總共有杏鮑菇、金黃玉米筍等7款通通下殺5折，這次優惠竟然還長達一個月，即日起開吃到5/31太寵客。
記者蕭涵云/綜合報導
五一勞動節連假別忘記拿坡里炸雞優惠，拿坡里炸雞專賣店推出整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31，竟然折扣長達一個月，整個五月都炸雞自由了。
同時還加碼炸時蔬系列「任選買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），通通下殺5折，優惠一樣到5/31止。
4月底才剛上市的「酥炸杏鮑菇」新品，即日起至5/31，嚐鮮優惠也能單點「酥炸杏鮑菇」，就再送一份「酥炸杏鮑菇」，一樣擁有「買一送一」大方優惠。
另外，頂呱呱5月也推出優惠活動，5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元，包括原味炸雞1塊、呱呱包1顆、阿勇雞塊5塊、薯球1份、地瓜薯條1份，通通都可以任選。再加碼「每月6號呱呱絕配日」一日限定，任選「A區＋B區」套餐加菜只要148元吃飽飽，A區選擇有：經典1號餐「呱呱包＋原味炸雞」、原味2號餐「原味雞腿＋原味炸雞」、老饕3號餐「呱呱包＋辣味雞翅」；B區則是「地瓜薯條＋35元飲品(M)」、「薯球＋35元飲品(M)」「阿勇雞塊5塊＋35元飲品(M)」。