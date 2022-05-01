肯德基炸雞起司鍋回歸秒殺　捲餅腋下包7千元也賣光

肯德基太夯了！一預告母親節回歸「秒殺鍋物」炸雞起司鍋，提前在粉專引起騷動，會員限定3000份預購更是在1小時就秒殺銷售一空。近期英國肯德基更幽默推出「Wrapuette」限量肩背腋下包，呼應小包潮流只裝得下香噴噴的炸雞捲餅，即使要價超過台幣7千元，目前網站上也已經完售。
肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋，去年跨年夜預計限時開賣12天，沒想到才上市一天即完售，讓眾多網友飲恨「根本等不到跨年」。今年全新升級回歸「炸雞起司鍋啾愛媽咪餐」澎湃放入8塊咔啦脆雞、8塊上校雞塊、香酥脆薯、四支經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈等人氣餐點，尤其附上引發熱論的肯德基爺爺Logo特製紅白陶鍋與爺爺環保提袋，及超好吃金黃切達起司醬，果然再度造成轟動，1小時不到預購3000份就秒殺一空。
肯德基以幽默著稱，國外曾販售過炸雞香氣的香氛蠟燭、「香辣脆雞」口味指甲油，近期英國肯德基更趣味推出「Wrapuette」限量肩背腋下包，呼應今年重返時尚圈的千禧世代Y2K潮流，復刻該風格極具經典的腋下包輪廓，採用肯德基標誌性大紅色的義大利皮革手工製作，搭配肯德基爺爺刺繡徽章，與粗獷KFC字樣金屬吊飾。
「Wrapuette」限量肩背腋下包，符合小包潮流只裝得下香噴噴的炸雞捲餅，官網售價為£198英鎊（約合近新台幣7,500元），所有收益將捐助給KFC基金會，用以協助弱勢基層年輕族群，在網站上已經銷售一空，實在夠狂。