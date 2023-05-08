好市多莓果「賣很久沒人染A肝」？醫爆料1縣市中鏢：已通報
好市多近日因為「A肝病毒莓果」問題鬧得沸沸揚揚，食安問題連環爆，日前官方發出聲明表示「冷凍莓果產品已於國內販售很長時間，並無導致A肝的確診案例，喊話消費者無需恐慌」。結果此舉引來醫界的不滿，胸腔科醫師蘇一峰日前除了開嗆好市多外，近日更是收到男網友私訊投稿，表示自己A肝檢驗陽性，讓蘇一峰表示「請衛生機關主動發布個案病情好嗎？」
記者張嘉哲/綜合報導
好市多日前針對A肝病毒莓果產品發表聲明「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌」。
對此，醫師蘇一峰就先在臉書怒斥「Costco到底在講什麼？在台灣A肝非常少見，平常醫師根本不會驗，大部分A肝病人出現的是感冒症狀，敢不敢讓吃過的民眾自費驗A肝抗體？」隨後就收到男網友投稿，表示「3月中剛好去做健檢，發現肝指數到360，後聽到新聞好事多莓果有A肝病毒，4月底去驗肝指數變560，5月初去驗A肝發現陽性，檢驗診所星期五已通報新北市衛生局」。
蘇一峰說，正常人的肝指數是40以下，3月時他已發現肝功能異常，後來暴增到五百多，看了新聞想起有買好市多莓果，5月初再去驗結果是陽性，質疑「三月以前真的都沒有人感染嗎？」而有網友則表示「可能有關係，但很難證明因果」，蘇一峰則說「吃完都驗到A肝病毒了，還不能算？台灣A肝幾乎絕跡，一般人怎麼會被感染，後續等衛生局公布該個案的資料」。