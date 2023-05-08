壯壯床頭櫃被搜出保險套！臉紅解釋「真正用途」 遭吐槽放錯地方
職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）成員琳妲在YouTube頻道開新節目「蛋哩來溫叨」，第一集直擊Rakuten girls團長、有「人間水蜜桃」之稱的壯壯家，四處搜查客廳、衣帽間，結果在床頭櫃抽屜中搜出1個保險套，讓壯壯一時間羞紅了臉，連忙搶回來，大喊「不行」。
記者徐銘穗/綜合報導
影片中，壯壯穿著細肩帶小可愛迎接琳妲一行人開箱她家，壯壯家十分寬敞，除了她之外還有貓室友陪伴，被笑說啦啦隊集體在客廳驗收都塞得下，而在客廳她也擺出自己的寫真集，大方秀出內頁穿著比基尼的性感寫真，大尺度看得女孩們發出陣陣驚叫聲。
特別的是，壯壯家還有超大「食物儲藏室」，擺滿各式泡麵、罐頭，「不怕餓死」，最後琳妲來到壯壯臥室，開始瘋狂搜索床邊木櫃，一開始搜出大螢幕iPad時還很正常，但壯壯已經面有難色，略顯緊張地說：「這裡不能翻啦！」結果下一秒就被發現櫃子裡放有一個保險套
當下壯壯瞬間臉漲紅，急忙伸手搶回保險套，被問說「能用嗎？」還趕緊回「不行用啦」，趕緊解釋說，在床頭櫃放保險套的用意單純是拿來當求發財的「幸運物」，不過馬上被吐槽說「那要放在皮包才會幸運啊」。