螢火蟲照驚見「半截人形」！他急收裝備撤離　親揭拍攝地超毛體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
照片貼出後引發網友討論，紛紛留言「應該是阿飄太顯靈了、真的半截！」、「很清楚餒」、「你的照相機畫素太優了吧，拍的無敵清楚」、「看起來是男的」、「阿彌陀佛」、「阿北人生好豐富，出書我一定買」。有網友發問會不會是曝光過度，王三華回覆「沒有啊，螢火蟲很正常」。
王三華接受《NOWnews今日新聞》記者訪問說，他2年前曾帶媒體到該處，也就是交力坪與水社寮間森林鐵道路段拍鬼屋，忘了先向祂們打招呼，回來後連日高燒不退，「去長庚住院住了8天驗不出病症，後來醫生説放我半天假叫我去大廟拜拜，真的回到醫院就沒有再發燒了」。
出院後，王三華買紙錢想去向祂們道歉，徒步到半路時因先前住院體虛走不太動，他大喊「我是來向你們道歉，要燒一些紙錢給你們的」，沒想到他一說完，背後好像有一群人推著，「我連腳步都無法停下來」。
被問及2年前已有撞鬼驚魂，為何這次仍敢前往？王三華說，自己幾年前夜晚一個人跑去墳場待到凌晨，「真的拍到阿飄我才離開的」，只是為了要證明世上有阿飄，並強調說「我一生都沒做壞事和虧心事，沒什麽好怕的！」
該處是當地知名的鬼屋「郭家古厝」，根據郭家後人表示，相傳1938年及1948年，連續發生2次小火車翻覆意外，當時造成許多人魂斷異鄉，雖然已建廟祭拜，但至今鬧鬼事件仍頻傳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。