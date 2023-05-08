偉大母愛！她「尖叫抱緊1月嬰」 交給婆婆才暈倒：萬人幫集氣
母愛真的非常偉大！ICU醫師陳志金近日分享一位媽媽，自己手抱著剛滿一個月的嬰兒，不過因為自己身體狀況瀕臨極限，直到將小孩交給婆婆才昏迷過去。陳志金說，希望該位媽媽能跟在母親節前夕醒過來，可以抱抱孩子、安撫小孩的哭聲，貼文吸引破萬名網友動容。
記者張嘉哲/綜合報導
陳志金醫師在臉書分享一則故事，透露當事人的婆婆說「我在樓上聽到大叫一聲，趕快衝下樓！看到我媳婦手上緊緊抱著嬰兒，身體靠著牆壁，慢慢滑坐下去，她把孩子交給我之後，人才昏了過去」。
陳志金說，母親緊緊將嬰兒抱在懷中，情急的當下還會想到身體要靠著牆壁，避免失去重心而跌倒，這就是母愛的偉大，「這是我們加護病房裡偶爾會遇到最揪心的情況，我們承諾一定會盡最大的努力來救治，也會嘗試所有可能的方法」。
陳志金提議患者的先生，除了家人鼓勵加油的話，你也可錄一段孩子的哭聲，讓媽媽聽聽看，「因為我想要試試看，只要有機會早日讓這位媽媽清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲，在這個母親節前夕」文末，有網友建議來「集氣」，陳志金表示自己平常都不太相信什麼集氣的事情，但是這次「我覺得可以！或許可以透過集結某些我們還不知道的力量，給病人和家屬最大的支持！祈禱、禱告、祝福、集氣都好」。