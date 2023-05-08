2000坪高雄藏壽司「7大亮點」開箱！座位都包廂　開幕用餐享9折

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📌總長超過20米！霸氣日本番付表外觀
一靠近「藏壽司高雄時代大道店」，就被總長超過20米的建物側面給吸引，牆面以日本料理界慣用的江戶文字，採「番付表」（日語排行榜、排名表之意，如同相撲排位表形式），霸氣列出美味壽司的經典食材。一排看上去寫滿美味的熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等人氣商品名稱，營造十足日式風情。
📌200座日本燈籠！繽紛時尚燈籠牆
旗艦店於門口左右各安排100座的日本燈籠，正面看上去一次共有200個五彩繽紛的燈籠牆打造祭典氛圍，呼應去年初才開幕的第四間「押上站前店」；白天祭典風情滿滿，到了晚上映照出霓虹燈光，越夜越美。
📌呼應東京淺草寺入口！台灣獨家藏壽司家徽水池
「藏壽司高雄時代大道店」以街邊土藏為店舖外型，採日本傳統屋瓦鋪設、挑高超過6米，全店採用淺色白木打造明亮舒適空間。一入店門口打造高3米的巨大燈籠，呼應2020年全球第一間東京「藏壽司淺草 ROX 店」店裝；下方則有台灣獨家設計的藏壽司家徽水池，一入店就超有日本味。
📌對稱的浮世繪古典藝術牆面
入店兩側的後衛區，對稱展示江戶時代的浮世繪，名家歌川廣重作品「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」，描繪東京當時的江戶風情，裡頭畫滿各式各樣的美食攤位，被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡。
呼應日本設計鬼才佐藤可士和親臨台灣，揭露壽司是在江戶時代末流行起來的美食，「在浮世繪可看見，壽司是從路邊小吃攤上販售」，直接在攤位上、客人的面前製作壽司，非常符合客人想趕快吃到美食的心情，可說是「江戶時代的速食」。
📌每區座位都是包廂！純白木建造半開放座位區
全球最大288席的「藏壽司高雄時代大道店」，座位區統一使用白木建造簡潔明亮的場域，利用軟性隔間搭配日本簾幕營造包廂感，打造半開放式用餐區，同時也適用防疫需求；坐墊還使用榻榻米材質更加舒適。
📌日本祭典必玩！2款扭蛋限定：射擊 vs 千本遊戲
高雄「藏壽司全球旗艦店」獨家引進日本祭典上才看得到的「射擊」及「千本」2款遊戲，限定需透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗！記者採訪當天，AKIRA親自示範「射擊」遊戲，一擊必中！簡直就是神射手，獲得限定「藏壽司日式小結袋」。
「千本」則是類似抽獎的遊戲，透過隨機拉取繩子，將吊牌拉起，從上頭寫著的數字對應到獎項。AKIRA原本摃龜，再抽獲得「14」，換得「招牌くら馬克杯」。另外還有高雄時代大道店限定的招財貓杯墊、藏壽司證件套等限定和風好禮。
📌3款限定餐點！軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅
高雄「藏壽司全球旗艦店」更有3款限定餐點，肥美蒲燒鰻魚搭配玉子燒的「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、香酥軟脆的「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及香濃北海道牛奶霜淇淋搭配包裹著紅豆、Q彈蕨餅及白玉的「白玉金時最中餅」。
開幕並推出優惠活動，5/9(二)～5/22(一)，參加Facebook或Instagram指定活動，「用餐即享9折」優惠。