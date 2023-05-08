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2000坪高雄藏壽司「7大亮點」開箱！座位都包廂　開幕用餐享9折

▲「藏壽司高雄時代大道店」明開幕，開箱2000坪全球坪旗艦店7大亮點，總長超過20米的霸氣日本番付表外觀、台灣獨家藏壽司家徽水池，2款祭典遊戲和3款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「藏壽司高雄時代大道店」明開幕，開箱2000坪全球坪旗艦店7大亮點，總長超過20米的霸氣日本番付表外觀、台灣獨家藏壽司家徽水池，2款祭典遊戲和3款限定餐點。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/高雄報導

全球最大2000坪旗艦店藏壽司高雄時代大道店」，即將在明（9）日開幕，《NOWnews今日新聞》今日搶先直擊，為大家開箱最新最大全球旗艦店7大亮點，總長超過20米的霸氣日本番付表外觀、台灣獨家藏壽司家徽水池，並直擊可以玩超嗨的2款祭典遊戲，AKIRA示範射擊遊戲一擊必中！還有這裡獨家的3款限定餐點吃爆。並推出開幕優惠活動，5/9(二)～5/22(一)，參加Facebook或Instagram指定活動，「用餐即享9折」優惠。

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日本國民姊夫AKIRA也現身全球旗艦店，猜中日本及台灣饕客都熱愛鮭魚壽司。受訪時他竟表示最喜歡的壽司是「小黃瓜卷」！再追問之下，才透露喜歡「貝類」，不過因為「放浪兄弟」追求肌肉量，要盡量攝取紅肉，才會多吃其他魚類。不過他強調，在不管吃過多少壽司，最後一定會來個清爽的小黃瓜卷作結尾。

▲日本國民姊夫AKIRA現身全球旗艦店，揭幕2000坪高雄藏壽司。（圖／記者陳思誼攝）
▲日本國民姊夫AKIRA現身全球旗艦店，揭幕2000坪高雄藏壽司。（圖／記者陳思誼攝）
📌總長超過20米！霸氣日本番付表外觀
一靠近「藏壽司高雄時代大道店」，就被總長超過20米的建物側面給吸引，牆面以日本料理界慣用的江戶文字，採「番付表」（日語排行榜、排名表之意，如同相撲排位表形式），霸氣列出美味壽司的經典食材。一排看上去寫滿美味的熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等人氣商品名稱，營造十足日式風情。

▲霸氣日本番付表外牆，總長超過20米！（圖／記者蕭涵云攝）
▲霸氣日本番付表外牆，總長超過20米！（圖／記者蕭涵云攝）
📌200座日本燈籠！繽紛時尚燈籠牆
旗艦店於門口左右各安排100座的日本燈籠，正面看上去一次共有200個五彩繽紛的燈籠牆打造祭典氛圍，呼應去年初才開幕的第四間「押上站前店」；白天祭典風情滿滿，到了晚上映照出霓虹燈光，越夜越美。

▲繽紛時尚燈籠牆共有200座日本燈籠！（圖／記者蕭涵云攝）
▲繽紛時尚燈籠牆共有200座日本燈籠！（圖／記者蕭涵云攝）
📌呼應東京淺草寺入口！台灣獨家藏壽司家徽水池
「藏壽司高雄時代大道店」以街邊土藏為店舖外型，採日本傳統屋瓦鋪設、挑高超過6米，全店採用淺色白木打造明亮舒適空間。一入店門口打造高3米的巨大燈籠，呼應2020年全球第一間東京「藏壽司淺草 ROX 店」店裝；下方則有台灣獨家設計的藏壽司家徽水池，一入店就超有日本味。

▲3米高巨型燈籠，搭配台灣獨家藏壽司家徽水池。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3米高巨型燈籠，搭配台灣獨家藏壽司家徽水池。（圖／記者蕭涵云攝）
📌對稱的浮世繪古典藝術牆面
入店兩側的後衛區，對稱展示江戶時代的浮世繪，名家歌川廣重作品「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」，描繪東京當時的江戶風情，裡頭畫滿各式各樣的美食攤位，被圍繞在熱鬧繽紛的氣氛裡。

呼應日本設計鬼才佐藤可士和親臨台灣，揭露壽司是在江戶時代末流行起來的美食，「在浮世繪可看見，壽司是從路邊小吃攤上販售」，直接在攤位上、客人的面前製作壽司，非常符合客人想趕快吃到美食的心情，可說是「江戶時代的速食」。

▲浮世繪古典藝術牆面，象徵「壽司是江戶時代的速食」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲浮世繪古典藝術牆面，象徵「壽司是江戶時代的速食」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌每區座位都是包廂！純白木建造半開放座位區
全球最大288席的「藏壽司高雄時代大道店」，座位區統一使用白木建造簡潔明亮的場域，利用軟性隔間搭配日本簾幕營造包廂感，打造半開放式用餐區，同時也適用防疫需求；坐墊還使用榻榻米材質更加舒適。

▲每區座位都像是半開放式包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每區座位都像是半開放式包廂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本簾幕搭配榻榻米坐墊，舒適明亮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本簾幕搭配榻榻米坐墊，舒適明亮。（圖／記者蕭涵云攝）
📌日本祭典必玩！2款扭蛋限定：射擊 vs 千本遊戲
高雄「藏壽司全球旗艦店」獨家引進日本祭典上才看得到的「射擊」及「千本」2款遊戲，限定需透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗！記者採訪當天，AKIRA親自示範「射擊」遊戲，一擊必中！簡直就是神射手，獲得限定「藏壽司日式小結袋」。

「千本」則是類似抽獎的遊戲，透過隨機拉取繩子，將吊牌拉起，從上頭寫著的數字對應到獎項。AKIRA原本摃龜，再抽獲得「14」，換得「招牌くら馬克杯」。另外還有高雄時代大道店限定的招財貓杯墊、藏壽司證件套等限定和風好禮。

▲AKIRA親自示範「射擊」遊戲，一擊必中。（圖／記者陳思誼攝）
▲AKIRA親自示範「射擊」遊戲，一擊必中。（圖／記者陳思誼攝）
▲類似抽獎的「千本」遊戲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲類似抽獎的「千本」遊戲。（圖／記者蕭涵云攝）
📌3款限定餐點！軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅
高雄「藏壽司全球旗艦店」更有3款限定餐點，肥美蒲燒鰻魚搭配玉子燒的「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、香酥軟脆的「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及香濃北海道牛奶霜淇淋搭配包裹著紅豆、Q彈蕨餅及白玉的「白玉金時最中餅」。

開幕並推出優惠活動，5/9(二)～5/22(一)，參加Facebook或Instagram指定活動，「用餐即享9折」優惠。

▲左起：軟殼蟹天婦羅海苔卷80元、蒲燒鰻魚玉子海苔包 80元。中間則是回歸的高湯蟹肉茶碗蒸60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：軟殼蟹天婦羅海苔卷80元、蒲燒鰻魚玉子海苔包 80元。中間則是回歸的高湯蟹肉茶碗蒸60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全球旗艦店限定白玉金時最中餅90元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全球旗艦店限定白玉金時最中餅90元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新開幕的高雄時代大道店，將有限定的招財貓杯墊、藏壽司證件套、藏壽司日式小結袋等限定和風好禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新開幕的高雄時代大道店，將有限定的招財貓杯墊、藏壽司證件套、藏壽司日式小結袋等限定和風好禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全球旗艦店也設有零接觸結帳機台可使用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全球旗艦店也設有零接觸結帳機台可使用。（圖／記者蕭涵云攝）

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