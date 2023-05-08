高雄藏壽司全球最大2000坪 佐藤可士和曝浮世繪「江戶速食」秘密
全球最大2000坪旗艦店「藏壽司高雄時代大道店」，即將在明（9）日開幕，今亞洲藏壽司董事長西川健太郎親臨港都，透露該店為品牌首次租地自建的全球旗艦店。「日本設計鬼才」佐藤可士和則透露浮世繪秘密，指壽司堪稱「江戶時代的速食」，因此成為設計重點。
記者蕭涵云/高雄報導
藏壽司2014年進駐台灣，在今年初即達成當初訂下50間展店目標。亞洲藏壽司董事長西川健太郎親臨台灣，揭幕在台第51家店「藏壽司高雄時代大道店」，透露是品牌首次租地自建的全球旗艦店，無論面積、客席數都是世界第一，將是品牌「跨足世界的信號」。
更提到，目前藏壽司日本共530家、美國46家，台灣即將迎來51家；上海則預定在今年也會開出第一家；業者喊出「期許在2030年能成長到現在的4倍，達海外400家規模」。
日本設計鬼才佐藤可士和這次也親自造訪台灣，親揭壽司是在江戶時代末流行起來的美食，「在浮世繪可看見，壽司是從路邊小吃攤上販售」，直接在攤位上、客人的面前製作壽司，非常符合客人想趕快吃到美食的心情，可說是「江戶時代的速食」。
而且通常壽司攤旁邊還會有甜點紅豆湯、糯米糰等攤位，以及穿著章魚裝的人穿梭其中；後方則有大屋頂遮陽的座位區，可把在攤位上買到的食物拿到這裡享用。
佐藤可士和表示，這次在台灣的旗艦店便是結合日本傳統性x娛樂，打造「飲食的遊樂園」。更透露，以「倉庫不知道藏著什麼呢」而命名的藏壽司，開店宗旨便是期待大家到店探索美食。