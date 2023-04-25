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高雄「2000坪藏壽司」曝！老饕讚超有日本感　拉拉熊杯套免費換

▲全球最大2000坪藏壽司海外首間旗艦店在台灣，「番付表」店裝外型曝光！吸引高雄人稱讚「好有日本感」。（圖／藏壽司提供）
▲全球最大2000坪藏壽司海外首間旗艦店在台灣，「番付表」店裝外型曝光！吸引高雄人稱讚「好有日本感」。（圖／藏壽司提供）

記者蕭涵云/台北報導

台灣將開出全球最大「2000坪藏壽司」海外首間旗艦店，今（25）日官方粉專悄悄釋出直擊最新情況，曝光的店裝外型，不但與以往土藏造型街邊店截然不同，更可看出外側牆以熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等人氣商品名稱，採「番付表」（日語排行榜、排名表之意）形式呈現。還吸引高雄朋友現身留言「那天去夢時代剛好有經過看到，很日式的店面」、「經過覺得超漂亮的！」眾人讚聲「好有日本感」、「好期待」。還將於4/28起全台免費兌換超可愛「拉拉熊飲料杯套」。

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藏壽司2000坪全球最大旗艦店將登陸高雄的消息一出，讓迴轉壽司迷超興奮。當時業者只透露身為「藏壽司全球旗艦店」第五間的「高雄店」，將能體驗到日本原汁原味的感動，更有專屬台灣的設計元素，即將於5月初跟大家見面。

今日官方粉專悄悄釋出直擊20秒預告影片，片中曝光的店裝外型，清楚可見外側牆採「番付表」（日語排行榜、排名表之意）視覺設計的亮點，與大家以往熟悉的土藏造型街邊店截然不同，一排看上去寫滿美味的熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等人氣商品名稱，營造十足日式風情。吸引在地高雄朋友紛紛現身證實「那天去夢時代剛好有經過看到，很日式的店面」、「經過覺得超漂亮的！」眾人讚聲「好有日本感」、「好期待」。

▲「拉拉熊飲料杯袋」4/28起限量滿額贈。（圖／藏壽司提供）
▲「拉拉熊飲料杯袋」4/28起限量滿額贈。（圖／藏壽司提供）
繼聯名拉拉熊扭蛋後，4/28起全台再推出超萌粉嫩設計的「拉拉熊飲料杯袋」，以符合拉拉熊可愛身影的裁型造型，這次還採用合成皮革材質製作，單筆消費滿1,200元，並按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram，到櫃台出示畫面就能免費兌換一個，（全店數量有限，換完為止）。

同步還有「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」兩款新壽司；以及酸甜草莓融合酥脆吉那棒的「戀戀吉那草莓聖代」、與「濃情巧克力黑磚」兩款全新甜點登場。

▲前排左起：「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」，皆為40元。（圖／藏壽司提供）
▲前排左起：「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」，皆為40元。（圖／藏壽司提供）
▲「濃情巧克力黑磚」40元、「戀戀吉那草莓聖代」90元。（圖／藏壽司提供）
▲「濃情巧克力黑磚」40元、「戀戀吉那草莓聖代」90元。（圖／藏壽司提供）
另外，壽司郎正推出「鮭魚一貫20元」「滿載而鮭」鮭魚祭，不只回歸最受歡迎的「鮭魚3貫」，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦等鮭魚菜色，換算下來通通只要「一貫20元」就能划算開吃！限期供應至4/30或售完為止，想吃的鮭魚控可要把握時間開吃。

明天還有獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》最後一波，4/26(三)起，於壽司郎店內單筆消費滿 1,200 元以上，免費送「間諜家家酒 冷水杯」，上頭有超萌的安妮亞叉腰姿勢在等大家，全台店鋪 1 款共 9,900 個，數量有限送完為止。

▲壽司郎「鮭魚一貫20元」，滿額送間諜家家酒「安妮亞冷水杯」；即將迎接全球最大2000坪高雄店的藏壽司也有滿千贈送「KURA托特包」活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「鮭魚一貫20元」，期間限定接近尾聲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2023 年 4 月 26 日(三)起兌換「間諜家家酒 冷水杯」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲2023 年 4 月 26 日(三)起兌換「間諜家家酒 冷水杯」。（圖／台灣壽司郎提供）

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