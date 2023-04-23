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壽司郎「鮭魚一貫20元」！消費滿額送安妮亞水杯　藏壽司送托特包

▲壽司郎「鮭魚一貫20元」，滿額送間諜家家酒「安妮亞冷水杯」；即將迎接全球最大2000坪高雄店的藏壽司也有滿千贈送「KURA托特包」活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「鮭魚一貫20元」，滿額送間諜家家酒「安妮亞冷水杯」；即將迎接全球最大2000坪高雄店的藏壽司也有滿千贈送「KURA托特包」活動。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

哇苦哇苦！鮭魚控和間諜粉還不快衝！壽司郎即日起至4/30爽吃「鮭魚一貫20元」；獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》最後一波，4/26(三)起，消費滿額免費送超萌「安妮亞冷水杯」。即將迎接全球最大「2000坪高雄店鋪」的藏壽司，則在臉書推出留言送日式小結袋限定好禮；4/22(六)起改裝新開幕的台中港三井OUTLET店，也有消費滿千贈送「KURA托特包」活動。

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壽司郎即日起至4/30，推出「滿載而鮭」鮭魚祭，不只回歸最受歡迎的「鮭魚3貫」，包括時不知鮭、炙烤半生鮭魚、蘋果飛魚卵鮭魚腹、日式醃蘿蔔鮭魚軍艦等鮭魚菜色，換算下來通通只要「一貫20元」就能划算開吃！由於是期間限定、售完為止，饕客們可別等到最後一刻才要去，小心扼腕啊。

▲壽司郎「滿載而鮭」鮭魚季，多款「鮭魚一貫20元」。（圖／壽司郎提供）
▲壽司郎「滿載而鮭」鮭魚季，多款「鮭魚一貫20元」。（圖／壽司郎提供）
而台灣壽司郎獨家聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，單筆消費滿500元即贈送限定週邊商品活動接近尾聲，前兩波「夾鏈袋便條組」「A5 筆記本」，雙雙堪稱秒殺速度就的兌換完畢。

最後一波4/26(三)起，於壽司郎店內單筆消費滿 1,200 元以上，免費送「間諜家家酒 冷水杯」，上頭有超萌的安妮亞叉腰姿勢在等大家，全台店鋪 1 款共 9,900 個，數量有限送完為止。這次真的要設好鬧鐘務必要搶到手。

▲2023 年 4 月 26 日(三)起兌換「間諜家家酒 冷水杯」。（圖／台灣壽司郎提供）
▲2023 年 4 月 26 日(三)起兌換「間諜家家酒 冷水杯」。（圖／台灣壽司郎提供）
另外，即將迎接全球最大「2000坪高雄店鋪」的藏壽司，則在臉書推出限定好禮抽獎活動，只要按讚留言並@兩位好友，就有機會抽中「日式小結袋」；4/22(六)起改裝新開幕的台中港三井OUTLET店，到店消費滿千並追蹤藏壽司Instagram帳號，至櫃台出示畫面＋發票，就免費兌換「KURA托特包」，限量200名。

▲全球最大「2000坪藏壽司」在台灣，海外首間「藏壽司全球旗艦店」5月初登陸高雄開幕。繼淺草、原宿、押上、道頓堀後，將帶來什麼樣的限定扭蛋、或日本祭典遊戲？（圖／藏壽司提供）
▲全球最大「2000坪藏壽司」在台灣，海外首間「藏壽司全球旗艦店」5月初登陸高雄開幕。（圖／藏壽司提供）

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