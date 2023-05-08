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星宇遇成田機場宵禁不能飛！「去年阿聯酋也遇過」　他搖頭曝隱患

▲星宇航班卡到成田機場宵禁時間，旅客只能睡在候機室等到早上。（圖／取自批踢踢）
▲星宇航班卡到成田機場宵禁時間，旅客只能睡在候機室等到早上。（圖／取自批踢踢）

記者潘毅/綜合報導

上週六（6日）時成田機場颳起恐怖側風，導致星宇航空JX800航班無法降落，一度轉降名古屋加油，最終延誤7小時才順利降落，這也導致後續2個航班JX801、JX803受影響，最終卡到成田機場宵禁時間，讓旅客只能睡在候機室等到早上，事件引發各界討論。有民眾回想起去年阿聯酋航空也曾在成田發生類似事件，並直言規定就在那，「想鑽的僥倖心態，才是最可怕的隱患。」

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一位鄉民回想起2022年12月23日，當天阿聯酋航空EK319班次在東京成田機場原本預計22點35分起飛，遇到機械問題延誤，22點45分拉回閘口，23點整機長宣布有機械問題需要修復，並於23點45點排除問題，後推準備起飛。

沒想到該班機在成田機場滑行了10分鐘之後，於23點55分停下，並在午夜0點過後沒幾分鐘班機掉頭，機長便以因跑道維護因素無法起飛，但同時機組人員則以日文表示，是因為成田機場宵禁，航管無法給予起飛許可。之後便是一場惡夢，乘客在深夜2時30分才獲准下機，但因機場關閉無法退關，導致500名乘客躺在候機室，等了16.5個小時才起飛。

▲有民眾分享機艙內的畫面，眾人圍著空服員飆罵。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
▲空服員承受顧客的怒火。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
去年阿聯酋航空才同樣遇到宵禁無法飛的突發狀況，這也讓原PO忍不住感嘆：「航空業遭遇失常在所難免，但明知規定在那還想鑽的僥倖心態，才是最可怕的隱患」，並表示航空業的基本就是來自於確實執行規定與程序，「實在不懂認為成田機場因為風大就應該要給自己開方便之門的邏輯，事實也證明規定始終如一，挑戰規定失敗的殷鑑亦不遠矣，阿聯酋案例還是已經關門後推了，都滑行到一半超過時間還是被叫回。」

而貼文也引發各路網友表達看法：「了解成田機場的歷史後，破例飛上去一定會有事端」、「要日本這專門照SOP走的國家開特例？人家是講法沒在講情的」、「敢賭就要有賭輸的心理準備，賭輸就是讓旅客睡機場」。不過星宇航空針對本次事件，也正盡力做出補償，除了補償禮、全額退費外，董事長張國煒更是親臨機場致歉，因此也有許多民眾認為誠實足夠。

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