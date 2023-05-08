星宇遇成田機場宵禁不能飛！「去年阿聯酋也遇過」　他搖頭曝隱患

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沒想到該班機在成田機場滑行了10分鐘之後，於23點55分停下，並在午夜0點過後沒幾分鐘班機掉頭，機長便以因跑道維護因素無法起飛，但同時機組人員則以日文表示，是因為成田機場宵禁，航管無法給予起飛許可。之後便是一場惡夢，乘客在深夜2時30分才獲准下機，但因機場關閉無法退關，導致500名乘客躺在候機室，等了16.5個小時才起飛。
去年阿聯酋航空才同樣遇到宵禁無法飛的突發狀況，這也讓原PO忍不住感嘆：「航空業遭遇失常在所難免，但明知規定在那還想鑽的僥倖心態，才是最可怕的隱患」，並表示航空業的基本就是來自於確實執行規定與程序，「實在不懂認為成田機場因為風大就應該要給自己開方便之門的邏輯，事實也證明規定始終如一，挑戰規定失敗的殷鑑亦不遠矣，阿聯酋案例還是已經關門後推了，都滑行到一半超過時間還是被叫回。」
而貼文也引發各路網友表達看法：「了解成田機場的歷史後，破例飛上去一定會有事端」、「要日本這專門照SOP走的國家開特例？人家是講法沒在講情的」、「敢賭就要有賭輸的心理準備，賭輸就是讓旅客睡機場」。不過星宇航空針對本次事件，也正盡力做出補償，除了補償禮、全額退費外，董事長張國煒更是親臨機場致歉，因此也有許多民眾認為誠實足夠。