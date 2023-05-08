逛蝦皮驚見「賣運屍袋」！694人下單他嚇壞 買家揭真實用途
現在網購平台方便，上頭販售的東西更是非常多元，各種稀奇古怪的東西都有。而近日，就有網友分享自己在逛網購平台時，意外發現有人在販售運屍袋，而且已經賣出694個，讓他看了相當傻眼。貼文曝光後，就有不少購買過的買家出面透露原因，認為「真的不要大驚小怪」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近逛蝦皮的時候，看到蝦皮有人在賣運屍袋，而且已經有694人下單購買了」只見貼出的截圖，蝦皮一位賣家販售「遺體袋」，兩種型號一共分為無把手以及四把手，售價200元至250元不等，一箱裡面一共有20個，而仔細看該位賣家的商場，還發現有賣紙紮娃娃、蓮花等等，顯然是葬儀用品專賣的網購賣家。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「那麼大的袋子，我拿來幹嘛都可以，物品屬性是人定義的」、「反正就是個袋子嘛，只是人把他定義成運屍袋 ，實質上他想裝啥就裝啥」、「幹嘛在意這個，古時候裝屍體不是草蓆就是麻布袋，只是個名稱罷了」。
另外，則有人表示「買得很可能就是醫院或者殯葬業者啊」、「買過，拿來運等身人偶，還有運過急救練習用安妮」、「殯葬業者會買啊，大驚小怪什麼.....」、「一大堆拍戲的道具都是這種的啊，用途可多的呢，真的不用大驚小怪」、「這可以葬寵物唷，之前有買過」。