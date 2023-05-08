待外商公司「工作到一半被Fire」 老鳥曝超爽內幕：資遣直接退休
經濟不景氣，勞動部統計，至今（8）日止，全台有2013家、1萬4557人放無薪假。近日也傳出有外商公司因組織重整，而實施「無差別」人事精簡，「考績、股票都拿得很好的，這次全都中彈了」。貼文引發網友討論，老鳥們紛紛曝光外商超爽內幕，直呼「外商1年=台商5年」、「資遣直接退休」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在PTT工作版分享「在外商真的要有『天天都是最後一天』的打算」，表示公司開始組織重整，外商在人事精簡的部分，「根本無差別的資遣」，被裁名單中有不少都是去年考績表現優異者，嘆說「在外商，真的要有天天都是最後一天的打算」。
貼文引發網友討論，不少人認為能進外商工作實力都很好，「能去外商的，出來面試都很好找」、「外商能力好的，根本不用怕裁員，裁員只是領獎金，後面一堆高薪機會等著挖角」、「我朋友在外商前陣子也被裁了，但也存了比在台商時多很多，短短一個月面試6家，上5家，薪水也都不錯」。
還有網友說在外商上班，薪資待遇比台商好太多，「至少底薪高，資遣費照勞基法都比台商好」、「外商1年=台商5年，被裁根本沒在怕」、「月薪十幾萬太瞧不起外商了，是幾十萬」、「平常賺爛，資遣直接退休」、「錢都給那麼多了，風險高點也正常」。