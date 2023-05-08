小甜甜愛犬送醫收據曝光！宋晉賢：康復後就不算虐狗嗎？
小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢的家務事爭議不斷，宋指控前妻讓寵物狗「茼蒿」受傷，還要他幫忙送醫，懷疑愛犬受到虐待，遭到小甜甜嚴詞否認，還拍攝影片澄清，不過他今（8）日曬出多張狗狗傷口的照片及醫療收據，反擊前妻沒有病識感，更扯出當年小甜甜和張峰奇分手後刮車的黑歷史，怒控對方沒有被拍到就不願承認。
記者江芷稜/綜合報導
前夫宋晉賢指出，小甜甜2日請求他幫忙將受傷的狗狗送醫，自己心軟幫忙，見到「茼蒿」傷口潰爛甚至要見骨，「我真的真的好心痛好難過好心疼」，沒想到卻被前妻指他蹭熱度，並曬出狗兒肚子沒有傷口的影片反擊，然而宋晉賢隨後在社群平台曬出愛犬的就醫收據，證實「茼蒿」接受「縫合及引流管放置」等手術，狠狠打臉了小甜甜。
宋晉賢還在前妻的臉書底下留言，「以一個正常人會把狗弄傷成這樣，會不會太過分太誇張」、「原來虐狗一個星期過後狗康復就代表沒事了，神邏輯」，指責小甜甜不敢正視虐狗一事，並轉移焦點到婚姻上，暗酸「怎麼不討論你刮車後說謊，沒有監視器的話，你是不是一輩子不會承認」。部分網友也認為小甜甜的影片拍了狗狗肚子，卻避開胸前疑似受傷部位，還要前夫幫忙將愛犬送醫，似乎有處理不當的嫌疑。
對此，小甜甜則發文表示，那些收據顯示狗狗在台欣醫院手術，但狗狗一直是在嘉慶動物醫院就診，而且是由院長親自看診，已經將收據交給該醫院院長，如果有回應會貼出來，她的經紀人也強調小甜甜養狗很久，非常喜愛動物，絕不可能虐狗，事實的真相要等動物醫院回應才能判斷。
※【NOWnews 今日新聞
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