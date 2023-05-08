壯壯床頭櫃被搜出保險套！臉紅解釋「真正用途」　遭吐槽放錯地方

小甜甜愛犬送醫收據曝光！宋晉賢：康復後就不算虐狗嗎？

▲宋晉賢（左）指控小甜甜虐狗，雙方各說各話。（圖／三立提供）
▲宋晉賢（左）指控小甜甜虐狗，雙方各說各話。（圖／三立提供）

記者江芷稜/綜合報導

小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢的家務事爭議不斷，宋指控前妻讓寵物狗「茼蒿」受傷，還要他幫忙送醫，懷疑愛犬受到虐待，遭到小甜甜嚴詞否認，還拍攝影片澄清，不過他今（8）日曬出多張狗狗傷口的照片及醫療收據，反擊前妻沒有病識感，更扯出當年小甜甜和張峰奇分手後刮車的黑歷史，怒控對方沒有被拍到就不願承認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小甜甜與小11歲的前夫離婚後，就公開透露第二春的條件，「最多差8歲就好了！」（圖／翻攝小甜甜IG）
▲小甜甜指責前夫蹭熱度，想藉由她增加知名度。（圖／翻攝小甜甜IG）
▲宋晉賢曬出小甜甜愛犬「茼蒿」傷口潰爛的照片。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢曬出小甜甜愛犬「茼蒿」傷口潰爛的照片。（圖／翻攝宋晉賢FB）
前夫宋晉賢指出，小甜甜2日請求他幫忙將受傷的狗狗送醫，自己心軟幫忙，見到「茼蒿」傷口潰爛甚至要見骨，「我真的真的好心痛好難過好心疼」，沒想到卻被前妻指他蹭熱度，並曬出狗兒肚子沒有傷口的影片反擊，然而宋晉賢隨後在社群平台曬出愛犬的就醫收據，證實「茼蒿」接受「縫合及引流管放置」等手術，狠狠打臉了小甜甜。

宋晉賢還在前妻的臉書底下留言，「以一個正常人會把狗弄傷成這樣，會不會太過分太誇張」、「原來虐狗一個星期過後狗康復就代表沒事了，神邏輯」，指責小甜甜不敢正視虐狗一事，並轉移焦點到婚姻上，暗酸「怎麼不討論你刮車後說謊，沒有監視器的話，你是不是一輩子不會承認」。部分網友也認為小甜甜的影片拍了狗狗肚子，卻避開胸前疑似受傷部位，還要前夫幫忙將愛犬送醫，似乎有處理不當的嫌疑。

▲宋晉賢出示手術同意書，指控前妻小甜甜虐狗。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢出示手術同意書，指控前妻小甜甜虐狗。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢出示「茼蒿」的就醫收據，證實愛犬確實受傷了。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢出示「茼蒿」的就醫收據，證實愛犬確實受傷了。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢出示「茼蒿」的就醫證據，卻被小甜甜打臉愛犬是在另一間動物醫院就醫。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢出示「茼蒿」的就醫證據，卻被小甜甜打臉愛犬是在另一間動物醫院就醫。（圖／翻攝宋晉賢FB）
對此，小甜甜則發文表示，那些收據顯示狗狗在台欣醫院手術，但狗狗一直是在嘉慶動物醫院就診，而且是由院長親自看診，已經將收據交給該醫院院長，如果有回應會貼出來，她的經紀人也強調小甜甜養狗很久，非常喜愛動物，絕不可能虐狗，事實的真相要等動物醫院回應才能判斷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

小甜甜遭前夫指控虐狗「傷口潰爛見骨」！她無奈回應：絕對不可能

小甜甜斷絕小11歲前夫！自爆「第二春條件」：我才願意打開心房

昆凌嫁周杰倫仍有遺憾 ！當三寶媽險崩潰　一生氣就衝廁所

獨／白冰冰自掏腰包付版權費！力保《冰冰Show》：我不會退休

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀