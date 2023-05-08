歐陽妮妮「豪砸250萬配貨」才買到愛馬仕！嗨曬美包：好廢好喜歡
藝人王思佳日前帶著兩款愛馬仕包包上節目分享，豈料卻被網友質疑是假包，後來又被網友挖出「50萬香奈兒包」疑似也是假的，引爆爭議。事實上，不少女星會收藏名牌包，其中像是歐陽龍、傅娟的大女兒歐陽妮妮就是各種名牌包的收藏者，她曾在YouTube頻道分享眾多愛馬仕美包，其中一款她2022年從專櫃帶回家的mini kelly奶油白包，大概需要花250萬配貨才能買到。
記者郭佩蓉/綜合報導
歐陽妮妮收藏眾多精品包，她曾大方分享家中一整面精品包櫃，價格則從3萬到50萬不等，她更曾專門出一集影片分享愛馬仕灰色系包包，像是大象灰、雀木色、金棕色到最新的泰奶色、栗子色她都有，「我覺得愛馬仕的包包，很厲害的地方是，就是它的每個色號都有些許的不同，可是每個顏色都會讓你想收藏」。
而她近期最愛的則是在巴黎買到的Mini Kelly：「本身mini kelly就很難買，很幸運買到超級好搭的栗子色，我不管去哪裡都很常背著它，超可愛的，而且這個迷你的尺寸，雖然真的蠻廢的，連手機都放不下，因為我是大台的手機，每天聞它都覺得，好廢哦，可是還是好喜歡哦！」
事實上，歐陽妮妮買包除了在專櫃買，也會找代購，她也曾在瑀熙 Yuci的YT頻道中透露自己從專櫃帶回家的mini kelly奶油白包，是要先配250萬的貨才買到，像是手環、手錶、帶鑽的項鍊、馬克杯盤子套組，甚至還有馬的飼料桶，要先買這些周邊，才能買到包包：「其實我什麼都有耶，你能想到的都有，除了衣服沒有配以外。」雖然包包很小很廢，但她也認為「最保值」。