房市／新北「樹林、五股」漲幅最高！住宅單價比去年上揚近1成

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信義房屋樹林店主任黃宜詮表示，樹林區單價漲幅高的原因有一，第一，帶裝潢的物件成交意願高，拉升平均單價。自去年三月起受房市大環境影響，買方偏向觀望，屋主也認為市場不好，出售意願低，因此整體物件量少，而其中若是帶裝潢、屋況好的物件，就會特別受剛性需求青睞。
以公寓產品來說，屋況一般單價約30萬，而屋況較好單價約36萬，雖然單價較高，但因為近年裝潢成本逐漸增加，相較之下帶裝潢的物件對於買方的自備款負擔較小。
第二，未來捷運線加持。黃宜詮說明，新北樹林線已開工，早在前年就已有購屋族超前部署，而未來捷運站周邊的房屋，也成為優先選擇，帶動房價漲幅。以樹林後站商圈為例，屋齡40年以上的2-3樓公寓，單價約32萬，而屋齡25-30年的電梯大樓，單價約40萬以上。
而五股區今年第一季與去年同期相比漲幅高的原因，信義房屋五股重劃店專員張振北表示，五股區的房市優勢為交通便利，且房價不如鄰近三重、蘆洲、新莊高，房價基期仍低。
張振北進一步說明，若以五股洲子洋重劃區來看，區域內新成屋與新古屋屋齡相差約5年，而預售屋的成交單價約為43-48萬，而新古屋單價為35-38萬，單坪差價7-10萬，但屋齡、公設比等其他條件又不會相差太大，因此新成屋與新古屋的連動性較高，新古屋受到消費者青睞也全面帶動住宅單價上揚。
張振北觀察，去年下半年因為整體環境的關係，購屋族群轉為觀望，今年第一季則看屋人數明顯回流，不過因為釋出量仍不多，因此只要一釋出，有居住剛需的購屋族群會有意願出價，也影響房價穩定上揚。