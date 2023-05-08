小甜甜遭爆虐狗「千字文」怒轟宋晉賢！前夫現身反嗆：轉移焦點啊

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小甜甜說，在她心中，是從這時候開始決定放棄這段婚姻，因為一切回不去了，「我前夫像著了魔的一直說上帝跟撒旦你選擇跟著撒旦走！ 」但被打的、被不實指控的，全都是小甜甜，「他打完我時我超錯愕，如同我置頂文所寫！我馬上打給律師，當然宋晉賢馬上打給牧師，律師教我馬上報警去做筆錄，牧師說甜甜我們都是圈內人千萬不要相信警察！這時候我選擇相信『律師』。」
小甜甜表示，因為派出所離她家很近，當時報警完警方說馬上過來，她才敢反過來蒐證反拍前夫，「讓他知道他當下是怎麼打我的，因為我知道警察馬上來了！最後在層層關卡下我還是驗傷，偷偷回去交給警員完成整個傷害罪程序！後來他也來反告我，說在他打完我之後通知警察時有還手！」最後法院結果，宋晉賢的傷害罪成立，張可昀（小甜甜）的則是不成立，「這是我們那時最後的結果」。
小甜甜說，為了家人她忍耐很多事，可是這次不一樣，「所有的欺騙我忍，但這次不一樣你的欺騙讓家人受傷了！我一直覺得再怎麼壞的人，都還會有那麼一絲一毫的良善，但我錯了，在你身上真的都沒有！我也知道你故意用狗在擾亂所有網民，喜歡或不喜歡我的人，用虐待動物名義來轉移你的事情！我把你的真面目，對我的欺騙，對家人的傷害，不負責任的語音對話，通通給了記者，真的永遠是真的 ，假的永遠是假的！證據就像傷痛是永遠無法被抹滅！我真的不想再把善良留在你身上了，你做的說的消費家人賺錢說謊的，沒錯！我通通都給記者了！另外～ 你的這些不實還有一些（我就再幫你保留一點點顏面吧）我決定再做出提告！」
最後，小甜甜也表示自己上了前夫的當，「一直拿狗轉移焦點，我後來發現上了你的當，沒有就沒有，我跟你扯那麼多幹嘛？我忽略了，你一貫的爛招模糊焦點，你是什麼樣的人？有這麼好的機會當下一定錄影開視訊，去動保局舉報，這才是真的你啊！你讓我被愛狗人士攻擊，沒用，因為我依然愛狗！你若有出怪單據也沒有用因為我的狗就沒在哪裡手術縫合幹嘛過！記者、動保協會不是白X，他們可以打電話求證的，你這個小朋友！大家想看跟聽就到下面留言區點網址吧！」而宋晉賢也在留言區回應：「以一個正常人，會把狗弄傷成這樣？會不會太過分太誇張啊！然後，大家討論狗，你開始轉移焦點啊！？挺會的，那怎麼不討論你刮車然後說謊，沒有監視器的話你是不是一輩子不會承認？」雙方隔空交火，各說各話。