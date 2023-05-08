企鵝妹下大雨照走25公里！「手機噴飛又踩狗屎」超衰 觀眾全服了
知名實況主企鵝妹（柳允進、Jinny）的徒步環台旅程還在進行中，但近期台灣受到鋒面雨帶影響，各地都下起了大雨，而昨（7）日企鵝妹大溪走到關西全程都扛著大雨行走，途中更遇到許多超不幸的事件，但最終企鵝妹仍一一克服，成功抵達目的地，也讓許多台灣觀眾大讚「毅力驚人」。
記者潘毅/綜合報導
昨（7）日企鵝妹徒步環台之旅進入第13天，她預計要從桃園大溪走到新竹關西，約25公里路程。沒想到一早她出發後，先是踩進泥濘中，之後手機又噴飛到路邊，而架設鏡頭的穩定器也出狀況。之後走到一半天空開始下起大雨，當企鵝妹暫時在路邊躲雨時，卻又看到許多蟑螂屍體，讓她害怕得表情直接扭曲，嚇得在鏡頭前狂喊叫。但整段路途中，企鵝妹依舊保持著好心情，下雨途中遇到要合照粉絲也都來者不拒，沒有因為身體全都被雨水浸濕的不適感影響。
隨後企鵝妹再度重新啟程，前面雖然遭遇諸多不幸的小意外，但後續也有好心觀眾送上穩定器補救，甚至還有飯店業者要招待她入住，還被許多穿恐龍衣服小朋友誇讚「姊姊妳好漂亮」，雨勢同時也逐漸變小了。
企鵝妹在大雨中依舊繼續行程的畫面曝光之後，也讓各國觀眾以及台灣網友讚嘆表示：「下這麼大雨還能走這麼遠，真的佩服了」、「鞋子裡面都是水吧，那樣超級不舒服耶」、「下雨還願意走25公里，毅力驚人」。
最終企鵝妹也成功抵達關西，並品嘗當地的料理後關掉直播休息，且昨（7）日她的徒步路程已經高達322公里，同時也觸發她每100公里休息一天的規則，因此今（8）日企鵝妹沒有進行直播。