體恤媽媽辛勞！六大腸胃保健心法　「這一瓶」營養師也推

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1. 增加膳食纖維攝取量：膳食纖維有助於促進腸道蠕動，幫助排便並維持腸道健康。建議每天攝取25-30克的膳食纖維，每餐至少吃到兩拳頭大小的蔬菜。
2. 優酪乳和發酵製品：這些食物含有益生菌，有助於維持腸道菌群平衡，促進腸道健康。如果正在飲食控制的媽媽們，可以選擇無加糖類型的優酪乳。選用優酪乳的時候，也可以特別挑選有「小綠人標章」國家認證的，如：AB原味優酪乳，幫助腸胃活動、補充腸內益生菌更有效。
3. 魚類：鮭魚、鯖魚和秋刀魚等魚類有健康的Omega-3脂肪酸，可以降低身體發炎反應，有助於維持腸道健康。
4. 增加全穀類食物：有膳食纖維，膳食纖維是腸道好菌的食物來源，也有助於消化及排便，如糙米、燕麥、全麥麵包、南瓜、地瓜等。
5. 減少食用刺激性食物：辛辣、油炸和高脂肪等食物，這些食物會對腸胃產生刺激及負擔，容易引起胃腸不適的狀況。
6. 水分要喝足夠：忙碌時最常忘記的就是喝水！足夠的水分可以讓排便順暢、促進腸道蠕動。建議每天飲用的ml數為體重乘上30-35倍。
除此之外，也不要忘記用行動來表示對媽媽的貼心，母親節送上可以讓媽媽日常保養的小心意，送禮首選「AB纖菌素」就對了！AB纖菌素的順暢三元素，讓媽媽告別無奈的卡卡人生，補足滿滿好菌、也吃得到膳食纖維及消化酵素，啟動身體大掃除。
此外，子女們平時也可以時常提醒久坐的媽媽起身做做舒緩運動，讓身體跟著動一動，讓媽媽擁抱健康不卡卡的人生，轉換好氣色、好心情，這就是所謂Happy Mommy, happy life！NOWnews祝全天下的母親，母親節快樂！