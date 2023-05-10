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體恤媽媽辛勞！六大腸胃保健心法　「這一瓶」營養師也推

▲六大腸胃保健心法顯示，可選擇AB原味優酪乳助媽媽保養腸胃，維持腸道菌群平衡。(圖/品牌提供)
▲六大腸胃保健心法顯示，可選擇AB原味優酪乳助媽媽保養腸胃，維持腸道菌群平衡。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

母親節快要到了！身為365天全年無休的「媽媽們」，日常生活中總是身兼數職，工作生活兩頭燒、壓力大，對小孩來說，就像超人一樣使命必達，而媽媽雖然看重小孩的營養健康、關注小孩的生活作息，凡事以小孩優先，卻也常常忽略了自己，長期之下的飲食不均衡、無法抽出時間做運動，運動量不足，身體就很容易會卡卡不順的狀況。再加上工作、家庭兩頭燒，自然就少了好氣色！

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為了讓媽媽有好心情及健康的身體，NOWnews特別整理過去營養師和營養文獻，分享六大腸胃保健心法，腸道養好了、身體舒暢了，媽媽的心情也會跟著美麗起來，快來看看如何幫助媽媽保養腸胃：

1. 增加膳食纖維攝取量：膳食纖維有助於促進腸道蠕動，幫助排便並維持腸道健康。建議每天攝取25-30克的膳食纖維，每餐至少吃到兩拳頭大小的蔬菜。

2. 優酪乳和發酵製品：這些食物含有益生菌，有助於維持腸道菌群平衡，促進腸道健康。如果正在飲食控制的媽媽們，可以選擇無加糖類型的優酪乳。選用優酪乳的時候，也可以特別挑選有「小綠人標章」國家認證的，如：AB原味優酪乳，幫助腸胃活動、補充腸內益生菌更有效。

3. 魚類：鮭魚、鯖魚和秋刀魚等魚類有健康的Omega-3脂肪酸，可以降低身體發炎反應，有助於維持腸道健康。 

4. 增加全穀類食物：有膳食纖維，膳食纖維是腸道好菌的食物來源，也有助於消化及排便，如糙米、燕麥、全麥麵包、南瓜、地瓜等。

5. 減少食用刺激性食物：辛辣、油炸和高脂肪等食物，這些食物會對腸胃產生刺激及負擔，容易引起胃腸不適的狀況。

6. 水分要喝足夠：忙碌時最常忘記的就是喝水！足夠的水分可以讓排便順暢、促進腸道蠕動。建議每天飲用的ml數為體重乘上30-35倍。

▲為了讓媽媽有好心情及健康的身體，NOWnews特別整理過去營養師和營養文獻，分享六大腸胃保健心法。(圖/品牌提供)
▲為了讓媽媽有好心情及健康的身體，NOWnews特別整理過去營養師和營養文獻，分享六大腸胃保健心法。(圖/Nuture Fit)
除此之外，也不要忘記用行動來表示對媽媽的貼心，母親節送上可以讓媽媽日常保養的小心意，送禮首選「AB纖菌素」就對了！AB纖菌素的順暢三元素，讓媽媽告別無奈的卡卡人生，補足滿滿好菌、也吃得到膳食纖維及消化酵素，啟動身體大掃除。

此外，子女們平時也可以時常提醒久坐的媽媽起身做做舒緩運動，讓身體跟著動一動，讓媽媽擁抱健康不卡卡的人生，轉換好氣色、好心情，這就是所謂Happy Mommy, happy life！NOWnews祝全天下的母親，母親節快樂！

▲子女們平時也可以時常提醒久坐的媽媽起身做做舒緩運動，讓身體跟著動一動。(圖/品牌提供)
▲母親節就是要送上可以讓媽媽日常保養的小心意。(圖/Nuture Fit)

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