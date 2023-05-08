壯壯床頭櫃被搜出保險套！臉紅解釋「真正用途」　遭吐槽放錯地方

衝花蓮雙人行！民宿老闆幫升級4人房「隔天卻加錢」　同業也搖頭

▲有民眾上網抱怨，自己與朋友2人成行，到了花蓮當地民宿時，老闆面露無奈讓他們入住4人房，然而隔天卻又「要加收費用」。（示意圖／Pexels）
▲有民眾上網抱怨，自己與朋友2人成行，到了花蓮當地民宿時，老闆面露無奈讓他們入住4人房，然而隔天卻又「要加收費用」。（示意圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

許多台灣人都喜歡在休假時，安排一趟花東地區的旅程，藉由欣賞當地絕美的海景，來放鬆平時工作積累的壓力。不過就有民眾上網抱怨，自己與朋友2人成行，到了花蓮當地民宿時，老闆卻面露無奈讓他們入住4人房，而隔天卻又「要加收費用」，完整遭遇引起關注，更有旅宿從業者也留言表示「不合理」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位民眾在臉書《靠北住宿2.0》上分享出遊的不愉快經歷「5月平日到花蓮民宿住宿，於booking 預訂一間雙人房，到民宿後友人與老闆通話，他給我們一間四人房，但態度卻有些不耐煩，還特別提醒我們只要用一張床就好了」。

由於過去原PO也曾有被其他民宿升級四人房型，並且沒加收費用之經驗，所以這次沒多想，就與朋友入住了。兩人入住後，雖然晚上同睡一張床舖，但期間原PO曾坐上另一張床上使用手機。

▲一名女網友指出，自己計畫想搬到台灣東部養老，但年過30歲的她卻沒有到訪東部遊玩過。圖為清水斷崖。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣東部景象超美，是許多民眾休假安排行程的首選。圖為清水斷崖。（示意圖／翻攝Pixabay）
沒想到隔天退房後，老闆卻表示要加收房費，理由就是「你們使用了房間兩張床」，但這讓原PO與朋友感到相當不合理「我們並沒有要求要多任何被子或服務，且是民宿方自行給我們這間四人房，卻限制使用，請問合理嗎？」遭遇曝光後，隨即引來其他旅客發表看法「不給人家用就把被子枕頭拿掉，不然就不要給人家四人房」、「這說明他原本沒有打算要換…有客人用過的房間沒動過就想不換，這樣的民宿你還敢住嗎」、「他自己改的，這樣住在起來不是很緊張嗎」。

隨後有其他旅宿業者也認為「不合理，我們以前是要就把枕頭被子拿掉，不然給人家說升等了就是只能讓人家用」、「常理來說會幫客人升等，要不是原本房間有問題，就是超賣沒雙人房給你，因房間調度可能幫你升等一天，可以多接一組很多天的雙人房，出發點絕對都是以店家的房間調度為考量，所以正確的處理方式是，幫客人雙人房升等四人房，我們會把多餘的兩套備品收掉（毛巾拖鞋枕頭棉被那些），然後只留床單，並不會要求客人不要使用，因為就算看起來沒有使用，我們退房床單一律都是拆掉送洗，但民宿畢竟不是飯店，對於這方面沒概念很正常，你沒錯」。

星宇空姐遭飆罵！張國煒一到場「反差顯現」　律師嘆：嘴臉真難看

用畫面紀錄蘭嶼42年！攝影家潘小俠罹癌　書店號召助籌醫療費

業務在小吃店狂聊2小時！「入座沒點餐」直接走　老闆傻眼了

企鵝妹下大雨照走25公里！「手機噴飛又踩狗屎」超衰　觀眾全服了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀