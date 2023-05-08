衝花蓮雙人行！民宿老闆幫升級4人房「隔天卻加錢」　同業也搖頭

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由於過去原PO也曾有被其他民宿升級四人房型，並且沒加收費用之經驗，所以這次沒多想，就與朋友入住了。兩人入住後，雖然晚上同睡一張床舖，但期間原PO曾坐上另一張床上使用手機。
沒想到隔天退房後，老闆卻表示要加收房費，理由就是「你們使用了房間兩張床」，但這讓原PO與朋友感到相當不合理「我們並沒有要求要多任何被子或服務，且是民宿方自行給我們這間四人房，卻限制使用，請問合理嗎？」遭遇曝光後，隨即引來其他旅客發表看法「不給人家用就把被子枕頭拿掉，不然就不要給人家四人房」、「這說明他原本沒有打算要換…有客人用過的房間沒動過就想不換，這樣的民宿你還敢住嗎」、「他自己改的，這樣住在起來不是很緊張嗎」。
隨後有其他旅宿業者也認為「不合理，我們以前是要就把枕頭被子拿掉，不然給人家說升等了就是只能讓人家用」、「常理來說會幫客人升等，要不是原本房間有問題，就是超賣沒雙人房給你，因房間調度可能幫你升等一天，可以多接一組很多天的雙人房，出發點絕對都是以店家的房間調度為考量，所以正確的處理方式是，幫客人雙人房升等四人房，我們會把多餘的兩套備品收掉（毛巾拖鞋枕頭棉被那些），然後只留床單，並不會要求客人不要使用，因為就算看起來沒有使用，我們退房床單一律都是拆掉送洗，但民宿畢竟不是飯店，對於這方面沒概念很正常，你沒錯」。