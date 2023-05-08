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小甜甜遭控虐狗不忍了！「4度發聲」提告前夫：交給司法最簡單

▲針對被前夫宋晉賢（左）指控虐狗，雙方吵了一整天，小甜甜晚間發出第4篇文章並提告前夫，「交給司法最簡單！」（圖／翻攝宋先生IG）
▲針對被前夫宋晉賢（左）指控虐狗，雙方吵了一整天，小甜甜晚間發出第4篇文章並提告前夫，「交給司法最簡單！」（圖／翻攝宋先生IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人小甜甜今（8）日突然被前夫宋晉賢指控「虐狗」，雙方再度隔空交戰，讓外界霧裡看花。稍早，小甜甜再度PO文強調狗狗目前非常健康，無法忍受再度被抹黑和誤會，並希望這一切猶如她的婚姻一樣正式畫上句點，「如果我虐狗，我也願意再這裡讓我努力擁有的一切讓老天通通收回去！」

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小甜甜晚間在臉書發文寫下：「他很好剛吃飽，飼料還配了狗肉鬆因為老了現在躺在那裡很Chill，法鬥就一直在找吃的！然後受虐的狗我就不知道啊？」同時再次強調自己愛狗的程度，甚至曾在節目上發瘋找狗過。

小甜甜也透露，目前除了被指控虐狗以外，還有其他事情，決定加在一起統一對前夫提出告訴，「反正交給司法最簡單…..更無異議！」另外，她也曝光了目前心聲，「我希望這一切能猶如我的婚姻正式畫上句點！」、「再來我一直忍忍忍…沒想到今天因為被抹黑要將一切攤開，其實我不想也迫於無奈，但誰都不想被誤會，被繼續抹黑！」

最後小甜甜無奈訴說，「你們要我做的我都做了…但說真的被抹黑的是我，我為什麼要什麼都跟著做乖乖做，因為我習慣了證明，這或許是我該改進的地方！」文末也再次提及狗狗狀況，「我家的狗真的非常健康安好，如果我虐狗，我也願意在這裡讓我努力擁有的一切讓老天通通收回去！」

▲小甜甜今晚再度發文，並希望與前夫的一切紛爭，就像她的婚姻一樣畫上句點。（圖／小甜甜FB）
▲小甜甜今晚再度發文，並希望與前夫的一切紛爭，就像她的婚姻一樣畫上句點。（圖／小甜甜FB）

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