破億YTR「MrBeast生日送現金」！抽5位拿30萬 台灣粉絲也瘋狂
免費抽30萬元紅包啦！美國知名YouTuber「MrBeast」8日生日，他便在他的IG上面發出一則貼文，邀請粉絲一同轉貼並且標註他的帳號，只要這樣就能夠參加一萬元美金（約新台幣30萬元）的抽獎，活動曝光後，吸引來自世界各地的網友朝聖分享，截至目前為止，已經超過1310萬個按讚數以及1298萬則留言，相當驚人。
記者張嘉哲/綜合報導
MrBeast日前在IG上發文表示「今天是我的生日，我要向5位我的關注者贈送50000美元，每個人將分到10000美元，您要做的就是將此動態分享到您的IG中，並且標註某人還要關注我，獲獎人將在72小時之內選出」。
貼文曝光之後，吸引全球網友朝聖留言，留言串也能看見有少不少的台灣網友「怎麼有這麼大方的YouTuber？」、「自己的生日還貢獻獎金！真的是好男人」、「一萬美元是真的很不錯！超喜歡MrBeast」、「我要抽爆一萬元美金！拜託老天眷顧我」，而截至9日上午6點30分為止，按讚人數突破1310萬以及累積1298萬則留言。
事實上，MrBeast的人氣本身就相當驚人，除了YouTube頻道有超過1.51億人訂閱外，IG的關注也有3150萬的追蹤者，他以慷慨大方聞名，經常從事一些慈善事業募款的活動，也不吝嗇與粉絲分享自己的財富，常常都能在他的影片中看到許多大規模的獎勵活動，深得粉絲的心。