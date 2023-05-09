壯壯床頭櫃被搜出保險套！臉紅解釋「真正用途」　遭吐槽放錯地方

好市多烤雞她一看吐爆！急通報店員　會員搖頭：外行才會不買

▲網友分享自己看到烤雞翅的包裝，結果發現都泡在油中。（圖/Costco好市多 商品經驗老實說）
▲網友分享自己看到烤雞翅的包裝，結果發現都泡在油中。（圖/Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

好市多（Costco）經典的烤雞以及烤雞一直以來都深受民眾喜愛，不少人到好市多一定會來上一組。不過，近日就有網友分享自己去逛熟食區時，卻發現烤雞翅有一半都泡在油裡面，讓她看了緊急通報店員，沒想到貼文曝光後，不少會員紛紛表示「外行才不買這種的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文指出「看到層架上面的烤雞翅，竟然有一半都浸泡在油裡面，真的是太可怕啦」透露自己看到之後，已經馬上跟店員反應，希望可以改進，否則賣相不佳可能也賣不出去。

貼文曝光後，不少會員紛紛表示「這才是精華所在！這樣才好吃啊」、「我都挑這種的！夠入味夠好吃」、「那是雞汁，美味的重點，如果那隻雞乾巴巴的應該不太會有人買了」、「那是雞汁加上雞油吧，我都會特別挑這種的」、「拜託員工不要剝奪我的雞汁啊！這樣才好吃」。

▲
▲不少內行的會員表示「這種更應該買！」透露雞汁還有別的吃法。（圖/Costco好市多 商品經驗老實說）
另外，也有內行人表示「外行才會不知道要買這種，吃完後那個油還可以炒菜、炒飯，香到不行」、「加熱後直接拿來拌飯，超級好吃」、「雞汁留下來炒菜+一點蒜末，超級好吃」、「真的是外行內！雞汁留下可以做很多料理，你不要買的都給我哈哈哈哈」、「那個醬汁加麵超好吃喔XD建議下次看到先別急著嫌棄」。

好市多莓果「賣很久沒人染A肝」？醫爆料1縣市中鏢：已通報

好市多鮮奶2瓶僅95元！內行勸「買前看這邊」：常常都這樣

好市多捕蚊燈超可怕！「3夜怒抓200隻」　會員點致命傷：已退貨

好市多買包「內藏日本收據」！他驚：是二手包　官方回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀