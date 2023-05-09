好市多烤雞她一看吐爆！急通報店員 會員搖頭：外行才會不買
好市多（Costco）經典的烤雞以及烤雞一直以來都深受民眾喜愛，不少人到好市多一定會來上一組。不過，近日就有網友分享自己去逛熟食區時，卻發現烤雞翅有一半都泡在油裡面，讓她看了緊急通報店員，沒想到貼文曝光後，不少會員紛紛表示「外行才不買這種的」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文指出「看到層架上面的烤雞翅，竟然有一半都浸泡在油裡面，真的是太可怕啦」透露自己看到之後，已經馬上跟店員反應，希望可以改進，否則賣相不佳可能也賣不出去。
貼文曝光後，不少會員紛紛表示「這才是精華所在！這樣才好吃啊」、「我都挑這種的！夠入味夠好吃」、「那是雞汁，美味的重點，如果那隻雞乾巴巴的應該不太會有人買了」、「那是雞汁加上雞油吧，我都會特別挑這種的」、「拜託員工不要剝奪我的雞汁啊！這樣才好吃」。
另外，也有內行人表示「外行才會不知道要買這種，吃完後那個油還可以炒菜、炒飯，香到不行」、「加熱後直接拿來拌飯，超級好吃」、「雞汁留下來炒菜+一點蒜末，超級好吃」、「真的是外行內！雞汁留下可以做很多料理，你不要買的都給我哈哈哈哈」、「那個醬汁加麵超好吃喔XD建議下次看到先別急著嫌棄」。